Анонсирована Call of Duty: Black Ops 7 — действие происходит в 2035 году, но ждать так долго не понадобится

Встречаем Call of Duty: Black Ops 7 — на Xbox Games Showcase 2025 компания Activision показала трейлер. Игра напрямую продолжает Black Ops 6, вышедшую в прошлом году.

Но Black Ops 7 прямо не продолжает события Black Ops 6, потому что сюжет начнется примерно через 40 лет после Black Ops 2 и Black Ops 6. Игрок увидит 2035 год, в котором мир оказался на грани хаоса из-за психологической войны и глобальных конфликтов.

Перед нами снова предстанет знакомый Дэвид Мейсон — на этот раз в роли лидера, который противостоит новой угрозе. Его вооруженная команда борется против манипулятивного врага, использующего страх как основное оружие. Майло Вентимилья сыграет Дэвида Мейсона, а к актерскому составу также присоединились Кирнан Шипка (в роли нового персонажа Эммы Каген) и Майкл Рукер, который возвращается к роли Майка Харпера из Black Ops 2.

Над игрой снова работают Treyarch и Raven Software. Raven ведет кампанию, а Treyarch стоит над мультиплеером и общим видением. Это та же команда, что стояла за шестой частью. Кампания будет доступна как для соло-прохождения, так и в кооперативе — это возвращение к кооп-игре после ее отсутствия в Black Ops 6. В многопользовательском режиме обещают новые карты и оружие из ближайшего будущего. Также возвращается режим Round-Based Zombies с вылазками Темный Эфир.

Treyarch пока не раскрывает деталей геймплея, но указывает, что Black Ops 7 — это «полный пакет Call of Duty». Тайлер Бал из Activision отметил, что впервые серия Black Ops получает два релиза подряд, что позволяет развивать историю и продолжать активные сезоны Black Ops 6 перед новым витком.

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Игру планируют выпустить позже в 2025 году. Она выйдет на PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One и ПК (через Battle.net, Steam и Xbox PC). Как и ожидалось, игра будет доступна с первого дня на Game Pass Ultimate и PC Game Pass. О поддержке Nintendo Switch 2 не упоминали.

Источник: Call of Duty