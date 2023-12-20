Новости Игры 20.12.2023 в 19:07 comment views icon

Вышел релизный трейлер Corsairs Legacy – игра появится в Steam в январе 2024 года

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Украинская студия Mauris сообщила о выпуске релизного трейлера игры Corsairs Legacy и назвала примерный срок ее выхода в Steam – январь 2024 года.

Конкретная дата релиза будет зависеть от того, как скоро игру одобрит Steam. Разработчики планируют выпустить Corsairs Legacy сразу с полной совместимостью со Steam Deck, которая дополнительно проверяется. Команда проекта уже начала процесс согласования и ожидает результатов проверки. На дату выхода также повлияет то, насколько эффективно будет идти работа по «шлифовке» игры и исправлению багов.

Релизный трейлер Corsairs Legacy содержит только кадры из реального геймплея и только тот контент, который будет доступен в январе. Так что игроки уже могут оценить, чего им следует ожидать от игры. Также команда поделилась новыми скриншотами и артами игры, которые используются на экранах загрузки.

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Игра выйдет в Early Access, что уже можно увидеть на странице Corsairs Legacy в Steam. В январе разработчики выпустят половину сюжетной истории. Далее в течение следующих 3-6 месяцев они будут выпускать обновления, которые добавят геймплейные механики, сюжетный контент и будут исправлять баги согласно отзывам игроков. Mauris сообщили, что игра будет поддерживать все типы геймпадов и будет иметь адаптированные учебные подсказки уже в Early Access.

Разработчики опубликовали обновленную демо-версию, совместимую со Steam Deck (надо вручную включить игру через геймпад) и другими геймпадами. Команда проекта будет благодарна за отзывы игроков, использующих геймпады. Это позволит усовершенствовать адаптацию игры под контроллеры.

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До конца этого года разработчики планируют провести стрим на англоязычном YouTube-канале игры. На стриме разработчик будет играть в актуальную сборку и будет отвечать на вопросы зрителей из чата.

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