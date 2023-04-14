Вышел релизный трейлер Horizon Forbidden West: Burning Shores – дополнение перенесёт Элой на Пылающие Берега разрушенного Лос-Анджелеса

Студия Guerrilla Games опубликовала релизный трейлер грядущего дополнения Burning Shores к игре Horizon Forbidden West. События разворачиваются в новом регионе на юге, где когда-то был Лос-Анджелес. За тысячи лет некогда крупный мегаполис был полностью уничтожен тектонической и вулканической активностью.

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Теперь Пылающие Берега представляют собой опасный архипелаг, населенный смертоносными машинами. Среди этих островов большое поселение Квен борется за выживание. Именно сюда судьба забрасывает Элой, и теперь ей предстоит встретиться со зловещей угрозой для планеты, которая скрывается в этих опасных диких дебрях.

Дополнение Horizon Forbidden West: Burning Shores приносит в игру дополнительный контент, в том числе новых персонажей и приключения в опасной новой области.

Чтобы попасть на Пылающие Берега, нужно выполнить основной квест (вплоть до «Сингулярности») в версии Horizon Forbidden West. После основного квеста игрок получит вызов через Фокус Элой, который и начнёт сюжет дополнения.

Horizon Forbidden West: Burning Shores выйдет на PlayStation 5 уже 19 апреля. Сейчас можно оформить предварительный заказ на дополнение, который предоставит доступ к следующим цифровым бонусам: Blacktide Dye Outfit (доступен у первого торговца красителями), Blacktide Sharpshot Bow (можно приобрести у первого торговца на Пылающих Берегах).

Источник: techpowerup