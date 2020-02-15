Выставка CP+ 2020 отменена из-за коронавируса

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Вспышка коронавируса продолжает оказывать негативное влияние на налаженные годами бизнес-процессы. На этой неделе стало известно, что организаторы решили отменить проведение выставки Mobile World Congress 2020 после того, как многие компании отказались от участия в этом мероприятии. А теперь жертвой коронавируса стала ещё одна выставка – CP+ (Camera and Photo Imaging Show) 2020.

Отметим, выставка CP+ 2020, посвящённая фотографическим технологиям и продуктам, должна была проходить в промежуток времени с 27 февраля по 1 марта Иокогаме, Япония. Но за 2 недели до начала выставки организация Camera & Imaging Products Association заявила об отмене выставки. Причиной тому стали опасения, вызванные распространением коронавируса. Так как на текущий момент не существует эффективных мер по лечению или сдерживанию распространения нового коронавируса, организаторы решили отменить выставку, чтобы не подвергать опасности здоровье участников и посетителей мероприятия.

Организация Camera & Imaging Products Association приносит свои извинения и благодарит за содействие и понимание ситуации.

Источник: cpplus