Официально: выставка MWC 2020 отменена (впервые за 33 года) из-за вспышки коронавируса





Крупнейшая международная выставка мобильной индустрии Mobile World Congress, которая должна была пройти в Барселоне с 24 по 27 февраля, была отменена после того, как компании стали массово отказываться от участия в ней из-за угрозы коронавируса. Такое решение приняла ассоциация GSM, являющаяся организатором мероприятия.

«Уделяя должное внимание безопасной и здоровой окружающей среде в Барселоне и принимающей стране, GSMA отменила выставку MWC Barcelona 2020, потому что глобальная обеспокоенность в связи со вспышкой коронавируса, проблемы с поездками и другие обстоятельства делают невозможным проведение мероприятия. Принимающие стороны уважают и понимают это решение. GSMA и принимающие стороны продолжат сотрудничать и поддерживать друг друга в подготовке к MWC Barcelona 2021 и последующим выставкам. Мы выражаем сочувствия всем тем, кто пострадал в Китае и во всем мире», – говорится в официальном обращении главы GSMA Джона Хоффмана (John Hoffman).

Организаторы мероприятия пытались развеять страхи с помощью опубликованных на сайте рекомендаций, а также усиленных мер вроде запрета посещать выставку жителям Уханя, где был впервые обнаружен коронавирус. Но, видимо, это не сработало. От участия в MWC отказались более 20 компаний, в числе которых LG, ZTE, Ericsson, Sony, NVIDIA, Amazon, Vivo, Nokia, Intel и другие. MWC – это не только шанс для многих компаний показать свои новинки, благодаря выставке каждый год создаются более 14 тыс. рабочих мест с частичной занятостью, а выручка достигает почти €500 млн.

Источник: The Verge