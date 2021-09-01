Western Digital представила OptiNAND — новую архитектуру жестких дисков с поддержкой флеш-памяти

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На мероприятии HDD Reimagine компания Western Digital представила новую архитектуру дисков с поддержкой флеш-памяти, которая по мнению разработчиков разрушает традиционные границы в вопросе хранения данных. В частности, новая архитектура хранения данных с технологией OptiNAND оптимизирует и объединяет жесткие диски со встроенными флэш-накопителями iNAND.

Это предоставляет заказчикам решения для удовлетворения экспоненциального роста объема создаваемых данных, обеспечивая емкость, производительность и надежность, необходимые для хранения огромных объемов данных сегодня и в будущем.

Благодаря использованию передовых технологий, включая трехступенчатый привод (TSA) и технологию HelioSeal, первые продукты с новой архитектурой дисков обеспечат емкость 2,2 ТБ на плату, расширяя возможности проверенной технологии ePMR.

«Компания Western Digital имеет богатую историю инноваций в области архитектуры жестких дисков, например, в 2013 году компания HGST (теперь часть Western Digital) впервые герметично закрыла и отгрузила гелиевые HDD», — комментирует Эд Бернс, директор по исследованиям в области жестких дисков в IDC. Полагаясь на рост AI, ML, блокчейна, IoT, датчиков и многого другого, нет сомнений в том, что для хранения и защиты современных и постоянно растущих данных, необходимы новые технологии в области хранения данных. Будучи единственной компанией, производящей как флэш-память, так и жесткие диски, Western Digital может уникальным образом использовать свои собственные возможности для расширения плотности ePMR-накопителей на несколько поколений вперед, помогая клиентам удовлетворять растущие потребности, которые диктует цифровая экономика».

В отличие от гибридных накопителей, где используется флэш-память, новая архитектура работает по-другому благодаря добавлению вертикально интегрированной iNAND к своим жестким дискам, а также инновациям в алгоритмах прошивки и SoC как на жестком диске, так и на iNAND.

Таким образом, основные характеристики OptiNAND включают:

Емкость: Диск работает «умнее»: усовершенствованные алгоритмы встроенного ПО используют расширенные метаданные, переданные в iNAND, что позволяет увеличить количество дорожек на дюйм (TPI) и, как следствие, повысить плотность записи на площади.

Производительность: Задержка накопителя уменьшена благодаря значительным собственным оптимизациям микропрограммного обеспечения накопителя, направленным на уменьшение количества обновлений помех на соседних дорожках (ATI) и снижение потребности в очистке кэша в режиме с поддержкой записи.

Надежность: В случае аварийного отключения питания (EPO) можно сохранить почти в 50 раз больше данных клиента.

«Мы прошли огромный путь инноваций в области жестких дисков. В 2013 году мы изменили все с помощью технологии HelioSeal; в 2019 году первыми начали серийно поставлять HDD с энергосбережением; а теперь мы снова собираемся стать лидером благодаря технологии OptiNAND. Эта архитектура будет лежать в основе нашего роадмапа развития технологий HDD на протяжении нескольких поколений, поскольку мы ожидаем, что объем ePMR HDD с OptiNAND достигнет 50 ТБ во второй половине десятилетия», — говорит Сива Сиварам, президент по глобальным технологиям и стратегии компании Western Digital.

Новая архитектура дисков WD с флэш-памятью и технологией OptiNAND будет доступна во всем портфеле дисков и платформ хранения данных компании. В конце этого года компания начнет анонсировать продукты, специально разработанные для конкретного рынка.

Компания Western Digital уже отправила образцы новых девяти дисков емкостью 20 ТБ с флэш-памятью ePMR и технологией OptiNAND избранным клиентам для тестирования в реальных условиях.

Источник: Western Digital