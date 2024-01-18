Wing создала более крупный дрон для доставки тяжелых грузов ─ до 2,27 кг на дистанцию до 19,3 км

Если доставка дронами станет массовым явлением, потребуются более крупные БПЛА, способные перевозить больше грузов. Компания Wing, принадлежащая Alphabet, работает в этом направлении и представила первую модель в линейке более крупных БПЛА с большей грузоподъемностью.

Флагманский дрон Wing рассчитан на полезную нагрузку до 2,5 фунтов (1,13 кг). Он также может выдерживать вес до 5 фунтов (2,27 кг) без ущерба для дальности полета. Компания заявляет, что на одном заряде аккумулятора дрон может пролететь 12 миль (19,3 км) туда и обратно со скоростью до 65 миль в час (104,6 км/ч). Новый БПЛА будет развернут в населенных пунктах, где работает Wing, в течение следующих 12 месяцев.

Идея объединения заказов основана на данных, которые Wing собирает от своих клиентов. Компания заявляет, что 70% ее заказов доставляется одним дроном, а 30% — двумя. Внедрение более крупного дрона с большей вместимостью поможет компании лучше обслуживать тех клиентов, которые раньше заказывали так много товаров, что требовалась множественная доставка дронами.

Дроны Wing используют тросы и захватные крюки, чтобы поднимать и доставлять небольшие сумки и картонные коробки на лужайки перед домами клиентов. Компания заявляет, что осуществила более 350 тыс. доставок, большинство из которых приходится на Австралию. Компания также работает в Финляндии и США, где осуществляет доставки для Walmart для клиентов в радиусе 6 миль (9,7 км) от супермаркетов.

Источник: The Verge