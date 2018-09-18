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Withings выпустила свои первые умные часы после отделения от Nokia
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Withings выпустила свои первые умные часы после отделения от Nokia

Withings выпустила свои первые умные часы после отделения от Nokia

Около двух лет назад компания Nokia купила французский стартап Withings, специализирующийся на цифровых решениях для здоровья. В мае этого года Withings заново выкупил себя у Nokia, а теперь представил свой новый логотип и новые умные часы Steel HR Sport.

Новинка во многом напоминает модель Steel HR, выпущенную ещё в 2016 году под брендом Nokia. Здесь используется аналоговый циферблат, небольшой дополнительный циферблат для отображения ежедневной активности и дополнительный OLED дисплей для отображения различных данных, включая уведомления от более чем 100 приложений. Умные часы для спортсменов Withings Steel HR Sport способны отслеживать физическую активность, частоту сердечных сокращений и показатель VO2max.

Также в новинке реализована поддержка подключаемого модуля GPS (используется модуль подключенного смартфона). Благодаря этому пользователь может отслеживать пешеходные прогулки, пробежки и поездки на велосипеде, просматривать маршруты. Для этого предназначено приложение Health Mate, доступное для платформ Android и iOS. Вместе с тем, часы способны отслеживать качество сна (длительность и непрерывность), будить пользователя в оптимальное время. Часы защищены от воздействия воды, с ними можно плавать. Время автономной работы заявлено на уровне 25 дней.

Умные часы Withings Steel HR Sport уже доступны для заказа по цене $199,95.

Источник: The Verge

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