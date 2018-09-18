Withings выпустила свои первые умные часы после отделения от Nokia

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Около двух лет назад компания Nokia купила французский стартап Withings, специализирующийся на цифровых решениях для здоровья. В мае этого года Withings заново выкупил себя у Nokia, а теперь представил свой новый логотип и новые умные часы Steel HR Sport.

Новинка во многом напоминает модель Steel HR, выпущенную ещё в 2016 году под брендом Nokia. Здесь используется аналоговый циферблат, небольшой дополнительный циферблат для отображения ежедневной активности и дополнительный OLED дисплей для отображения различных данных, включая уведомления от более чем 100 приложений. Умные часы для спортсменов Withings Steel HR Sport способны отслеживать физическую активность, частоту сердечных сокращений и показатель VO2max.

Также в новинке реализована поддержка подключаемого модуля GPS (используется модуль подключенного смартфона). Благодаря этому пользователь может отслеживать пешеходные прогулки, пробежки и поездки на велосипеде, просматривать маршруты. Для этого предназначено приложение Health Mate, доступное для платформ Android и iOS. Вместе с тем, часы способны отслеживать качество сна (длительность и непрерывность), будить пользователя в оптимальное время. Часы защищены от воздействия воды, с ними можно плавать. Время автономной работы заявлено на уровне 25 дней.

Умные часы Withings Steel HR Sport уже доступны для заказа по цене $199,95.

Источник: The Verge