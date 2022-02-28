WorldForUkraine. Підтримайте міжконтинентальний флеш-моб для підтримки України у протистоянні з російською агресією

Йде п’ятий день повномасштабного наступу путінської армії на незалежні кордони України. Збройні сили України ведуть важкі бої проти російських окупаційних сил, щоб захистити Україну і громадян. Мирне населення змушене переховуватися в бомбосховищах і підвалах. На вулицях лунають сирени і кулеметні черги. Вночі чути дитячий плач та запитання “коли це все закінчиться, мені дуже страшно”. Українці моляться за мужніх захисників, за свою сім`ю, своїх дітей.

Громадяни сподіваються на свою армію і дипломатів, які звертаються до світової спільноти за допомогою у цей важкий для України час. Америка, Канада, Франція, Ізраїль, Грузія, Сінгапур, Німеччина, Польща, Ірландія, Чехія, Італія, Іспанія, Австралія, Норвегія та багато інших країн піднімають блакитно-жовті стяги єдності і підтримки України.

Щоб приборкати агресора, захистити право українців на життя і свободу, весь світ повинен згуртуватися навколо України та відправити росію у повну ізоляцію. Для цього створено глобальний проєкт #WorldForUkraine — це платформа, яка об’єднає весь світ, що обирає мир і справедливість.

Протести, демонстрації, флеш-моби, — інформація про всі активності проти агресора за кородоном — на інтерактивній мапі світу на сайті https://worldforukraine.net.

Проєкт, покликаний морально підтримати українців у непростий період та вплинути на уряди держав, що обрали сторону агресора. Поширюйте цю інформацію серед друзів та близьких за кордоном, щоб вони знали про ситуацію та допомогли Україні:

якщо у вашому місті за кордоном відбувається політична акція на підтримку України, то відвідайте її та напишіть про це в соцмережах з геолокацією та хештегом #WorldForUkraine

самостійно організуйте таку акцію на підтримку України за кордоном, публікуйте це в соцмережах з геолокацією та додавайте хештег #WorldForUkraine

розішліть цю інформацію якомога ширшому колу людей, розповідайте друзям та близьким за кордоном про проєкт, діліться посиланням на сайт https://worldforukraine.net

Чим більше людей за кордоном знатимуть про проєкт та про долю України, тим сильнішим буде наш тиск на схилення агресора до припинення бойових дій та відвоювання нашої свободи.