Wyze анонсировала свои первые умные часы Wyze Watch с автономностью 9 дней и ценой $20

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Компания Wyze подготовила к выпуску свою первую модель умных часов. Устройство Wyze Watch доступно в виде двух версий размерами 44 и 47 мм. Новинка невольно навивает мысли о Pebble.

Умные часы Wyze Watch могут отслеживать физическую активность, фазы сна, частоту сердечных сокращений и уровень насыщения крови кислородом. Собранные данные могут синхронизироваться с приложениями Google Fit и Apple Health. Новинка также способна отображать уведомления, демонстрировать предварительный просмотр электронной почты и текстовых сообщений. Дополнительно сообщается об интеграции с другими устройствами Wyze, благодаря чему можно будет контролировать их работу.

Устройство получило корпус, который обеспечивает защиту от пыли и воды в соответствии со стандартом IP68. 44-миллиметровая версия содержит 1,4-дюймовый LCD дисплей с разрешением 320×320 точек и батарею ёмкостью 260 мАч. 47-миллиметровая модификация комплектуется 1,75-дюймовым LCD дисплеем с разрешением 320×385 точек и батареей ёмкостью 300 мАч. Встроенный аккумулятор обеспечивает до 9 дней автономной работы.

Умные часы Wyze Watch поступят в продажу в феврале 2021 года по рекомендованной розничной цене от $20.

Источник: The Verge