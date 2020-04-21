Xiaomi анонсировала монитор Mi Display 1A: IPS, 23,8 дюйма, 60 Гц — за $98





Компания Xiaomi подготовила к выпуску несколько новых продуктов. Одной из новинок стал монитор Mi Display 1A. Он является почти полной копией предшественника Mi Display, но выпускается другим производителем – Shenzhen Zhaochi, а не Gaochuang.

Монитор Xiaomi Mi Display 1A выполнен на базе плоской IPS панели. Она имеет диагональ 23,8 дюйма и поддерживает стандартное разрешение Full HD 1920х1080 точек (соотношение сторон 16:9). Устройство обеспечивает углы обзора 178 градусов и частоту обновления 60 Гц. Монитор имеет очень тонкие рамки сверху и по бокам, лишь снизу рамка более крупная. Благодаря этому можно установить рядом несколько таких мониторов и создать почти бесшовное изображение. Цена Xiaomi Mi Display 1A составляет около $98.

Ещё одной новинкой стала умная розетка с поддержкой быстрой зарядки для гаджетов MIJIA 27W Fast Charge Smart Socket. Устройство поддерживает протокол Quick Charge 3.0 и содержит встроенный чип для контроля параметров работы. Оно оснащено тремя портами USB-A, каждый из которых обеспечивает возможность быстрой зарядки с передачей 27 Вт энергии. Но когда заняты все три разъёма, то передача энергии снижается до 21 Вт.

Данная модель также содержит три стандартные электрические розетки. Они обеспечены защитой от перегрузки 10 А. Если электрическая нагрузка превышает стандартную, питание будет автоматически отключено. После устранения неполадок можно снова включить устройство, просто нажав выключатель питания. Умная розетка MIJIA 27W Fast Charge Smart Socket предлагается на условиях краудфандинга по специальной цене $9, а её стандартная цена составит $11.

Источник: gizmochina