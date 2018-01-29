Xiaomi анонсировала обновлённые телевизионные приставки Mi Box 4 и Mi Box 4c стоимостью $55 и $40 соответственно

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Компания Xiaomi выпустила свою телевизионную приставку нового поколения Mi Box 4, хотя нововведений в устройстве не так уж и много.

Телевизионная приставка Xiaomi Mi Box 4 получила новый чипсет Amlogic S905L, который включает 4 вычислительных ядра Cortex-A53 с частотой до 2,0 ГГц и GPU Mali-450 с частотой 750 МГц. Также сообщается о наличии 2 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ встроенной флэш-памяти. Также новыми функциями по сравнению с моделью предыдущего поколения можно назвать поддержку Hybrid Log Gamma HDR и HDMI 2.0b. Правда, пока что Xiaomi упоминает лишь о наличии видеовыхода HDMI 2.0a, который не поддерживает HLG HDR. Устройство позволяет воспроизводить видео в разрешении 4K с частотой до 60 кадров в секунду (для файлов HEVC/h.265) с поддержкой HDR10. Также заявлена поддержка технологий улучшения звука DTS и Dolby Digital Plus.

В качестве операционной системы используется версия Android 6.0, как и в модели предыдущего поколения. Для жителей Китая предлагается собственный сервис компании, который при помощи алгоритмов искусственного интеллекта предлагает подсказки, касающиеся фильмов для просмотра. Ещё одним новшеством можно назвать частично переработанный пульт дистанционного управления, кнопка активации микрофона расположена над колесом управления.

Менее требовательным пользователям предлагается модификация Xiaomi Mi Box 4c. В ней доступен лишь 1 ГБ оперативной памяти. Также под нож пошли поддержка Bluetooth и Dolby Digital Plus.

Новая телевизионная приставка Xiaomi Mi Box 4 поступит в продажу в белом цвете корпуса с 1 февраля по цене около $55. Модификация Mi Box 4c будет предлагаться только в чёрном цветовом исполнении, её цена составит около $40.

Источник: gsmarena