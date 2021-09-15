Xiaomi анонсувала недорогий проектор Mi Smart Projector 2 і роутер Mesh System AX3000





Компанія Xiaomi сьогодні провела вельми насичену презентацію, представивши одразу ряд нових пристроїв. Зокрема, були анонсовані смартфони 11T, 11T Pro і 11 Lite 5G NE, планшет Pad 5, смарт-браслет Mi Band 6 для європейського ринку із підтримкою NFC, а також проектор Mi Smart Projector 2 і роутер Mesh System AX3000.

У березні цього року Xiaomi встигла випустити проектор Mi Smart Projector 2 Pro, який оцінюється в €1000. Модель Mi Smart Projector 2 коштує значно дешевше — €599, проте все одно пропонує непоганий набір характеристик.

Пристрій видає зображення із роздільною здатністю 1920х1080 пікселів і співвідношенням сторін 1.2:1. Максимальна яскравість — 500 ANSI люмен. Розмір картинки може варіюватися від 60″ (дистанція 1.6 м до стіни) до 120″ (3.2 м). Проектор має автофокус і функцію автоматичної корекції трапецеїдальних викривлень. Є порти HDMI 2.0, USB 2.0, вбудовані динаміки потужністю 5 Вт кожний і 3.5-мм аудіороз’єм для підключення зовнішньої акустики. Заявлена підтримка технології Dolby Atmos.

В якості програмної платформи Mi Smart Projector 2 використовується Android TV. На пульті керування можна знайти додаткові клавіші для активації голосового помічника Google Assistant і запуску додатку Netflix. Для підключення до інтернету передбачений модуль Wi-Fi. Також є Bluetooth 5.0 (підтримується Chromecast). Оперативної пам’яті встановлено 2 ГБ, ємність накопичувача — 16 ГБ. Розміри проектора: 115x150x150 мм. Вага — 1.3 кг.

Роутер Mesh System AX3000 призначений для будинків із великою площею, де недостатньо одного маршрутизатора. В комплекті ви отримуєте два модулі, які можуть охопити площу до 370 м² і обслуговувати одночасно до 254 девайсів.

Звісно, Mesh System AX3000 має підтримку Wi-Fi 6. Максимальна пропускна здатність — 2976 Мбіт/с. Передбачені технології ODFMA і 2×2 MIMO для швидкого встановлення з’єднання між самими модулями і підключення сторонніх пристроїв до них. Переключення між кожним із модулів відбувається безшовно, тож користувач навіть не помітить зміни. Кожна точка доступу має чотири гігабітних порти RJ45, якщо необхідно налаштувати дротове підключення. За роботу меш-системи відповідає чіп Qualcomm IPQ5000. Оперативної пам’яті доступно 256 МБ, також є 128 МБ вбудованої пам’яті.

Xiaomi Mesh System AX3000 оцінюється у €149. Також можна буде придбати додаткові модулі по €79 за штуку.

Джерело: GSM Arena