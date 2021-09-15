Xiaomi представила глобальну версію фітнес-браслета Mi Smart Band 6 NFC з безконтактними платежами





В найближчі тижні він офіційно з’явиться на українському ринку.

Про вихід Mi Smart Band 6 NFC на глобальний ринок Xiaomi повідомила на презентації 15 вересня, де також були анонсовані смартфони 11T, Xiaomi 11T Pro та Xiaomi 11 Lite 5G NE і глобальна версія планшету Xiaomi Pad 5.

Наразі в Україні офіційно продається базовий Mi Smart Band 6 без NFC (ось наш огляд), а також старіша модель Mi Smart Band 4 NFC з підтримкою безконтактних платежів (ось тут ми розповідали детальніше). Саме на заміну останньому була анонсована модель Mi Smart Band 6 NFC, яка з початку року продається в Китаї. Як і у випадку з Mi Smart Band 4 NFC, можливість безконтактної оплати по NFC реалізована за участю платіжної системи Mastercard.

Ще одна відмінність Mi Smart Band 6 NFC від базової моделі без NFC — підтримка голосового помічника Alexa. В решті ніяких відмінностей між ними немає.

Рекомендована ціна Mi Smart Band 6 NFC для Європи — 54,9 євро (1 728,58 гривні по курсу). Нагадаємо Mi Smart Band 4 NFC на старті пропонувався за 1299 гривень, а зараз його можна купити за 600 гривень. Точна дата виходу в Україні та ціна в гривнях стане відома трохи згодом.