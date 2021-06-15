Xiaomi оголоcила одноденний розпродаж фітнес-браслета Mi Smart Band 6 за ціною 1099 грн замість 1499 грн





Компанія Xiaomi оголосила про розпродаж в Україні представленої в квітні нової версії фітнес-браслета Mi Smart Band 6. Тільки завтра, 16 червня 2021 року, Mi Smart Band 6 можна буде придбати за акційною ціною ‒ 1099 грн. Зазначимо, що стандартна рекомендована роздрібна ціна браслету становить 1499 грн.

Акційний розпродаж фітнес-браслета Mi Smart Band 6 буде проходити у всіх онлайн магазинах-партнерах Xiaomi 16 червня з 10:00 до 24:00. Пропозиція діятиме упродовж зазначеного часу або до повного розпродажу акційних пристроїв, кількість акційного товару обмежена. Список магазинів-партнерів акції: allo.ua, comfy.ua, eldorado.ua, foxtrot.com.ua, rozetka.com.ua, citrus.ua.

Зазначимо, що Mi Smart Band 6 є новим представником найпопулярнішої лінійки носимих пристроїв Xiaomi. Він отримав 1,56-дюймовий повноекранний AMOLED-дисплей, який пропонує картинку зі щільністю пікселів 326 ppi та приблизно на 50% більший екран, ніж у його попередника. Пристрій має удвічі більше фітнес-режимів та охоплює у сукупності 30 різних видів тренувань, також пропонуючи автоматичне визначення для 6 найпопулярніших їх видів.

Xiaomi Mi Smart Band 6 також містить низку функцій контролю за здоров’ям, зокрема, вимірювання SpO2, моніторинг серцебиття, розширені функції відстеження сну та багато іншого. Браслет також працює до 14 днів від одного заряду батареї, має магнітну зарядку та витримує занурення у воду з тиском до 5 ATM.

Джерело: Xiaomi Україна