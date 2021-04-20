Обзор фитнес-трекера Xiaomi Mi Band 6





У Xiaomi уже который год подряд получается удерживать лидерство в сегменте фитнес-трекеров. Всё благодаря модели Mi Band, первое поколение которой выпустили еще в 2014 году. С тех пор компания продолжает придерживаться выбранной стратегии, презентуя устройства, которые имеют хорошую функциональность и весьма доступный ценник. Несколько недель назад Xiaomi представила Mi Band 6. Девайс уже успел к нам приехать, так что давайте разбираться, чем он сможет удивить.

Комплектация и внешний вид

Между фитнес-браслетами Mi Band 6 и Mi Band 5 отличий не так и много, поэтому не стоит удивляться абсолютно идентичной комплектации устройств. Внутри компактной черной коробки вы найдете сам гаджет, магнитную зарядку и документацию.

Если сравнивать Mi Band 6 и Mi Band 5 с выключенными дисплеями, то так сразу и не скажешь, где какое поколение. И лишь, если присмотреться повнимательнее, вы заметите, что под экраном Mi Band 6 теперь нет кнопки. Ну а когда вы активируете трекеры, тогда уже разница будет более очевидной.

Дело в том, что Mi Band 6 оснастили 1.56” AMOLED-дисплеем со скругленными углами, которые повторяют форму корпуса. Благодаря этому экран более гармонично вписан в переднюю панель трекера и занимает гораздо большую часть ее площади, чем Mi Band 5. Разрешение также подросло и составляет 486х152 точки, плотность пикселей — 326 ppi, яркость — до 450 нит.

Экран прикрыт закаленным стеклом, а также имеет олеофобное покрытие. Единственное, к чему можно придраться, это рамки неравномерной толщины. Дисплей расположен не идеально по центру, из-за чего рамка снизу толще, чем остальные. Впрочем, не скажу, что это сильно бросается в глаза, ситуация аналогичная со смартфонами. А уж если вы выберете циферблат с черным фоном, тогда и вовсе складывается ощущение безрамочного дизайна.

Тыльная часть Mi Band 6 изменилась минимально. Там расположен оптический датчик BioTracker PPG 2, а также коннекторы для магнитной зарядки. В комплекте, как и прежде, идет силиконовый ремешок черного цвета.

Функциональность Mi Band 6

Наряду с увеличенным дисплеем, Mi Band 6 также может похвастаться возможностью измерения уровня кислорода в крови (SpO2). Данная функция стала особенно актуальной в период пандемии COVID-19. Конечно же, фитнес-трекер не является медицинским устройством, поэтому не стоит полностью полагаться на точность показаний Mi Band 6 (как и других браслетов и смарт-часов). Тем не менее, опираясь на его данные, вы сможете проследить за тенденциями изменений показателей вашего организма. И если заметите ухудшения, это будет поводом обратиться к врачу.

Чтобы проверить уровень кислорода в крови, необходимо перейти в соответствующий пункт меню. Автоматической проверки SpO2 нет, поэтому каждый раз придется запускать ее вручную. Зато Mi Band 6 может постоянно следить за частотой сердечных сокращений, улавливая нарушения сердечного ритма, а также каждые 5 минут проверять уровень стресса.

Немного расширилась функциональность мониторинга вашего сна. Теперь в приложении Mi Fit вы можете посмотреть не только подробные данные о фазах сна, но также увидеть оценку качества дыхания. Трекер ее определяет на основе уровня кислорода в крови. Включить данную функцию можно в настройках Mi Band 6.

Если Mi Band 5 предлагал 11 спортивных режимов, то его наследник позволяет отслеживать целых 30 различных занятий. Часть из них могут быть автоматически распознаны девайсом: ходьба, бег, езда на велосипеде, упражнения на орбитреке и гребном тренажере. Кроме того, с Mi Band 6 можно плавать — заявлена влагозащита согласно рейтинга 5 ATM.

В остальном же фитнес-трекер предлагает функции, которые были доступны и в прошлом поколении. Он следит за вашей активностью, и исходя из этих данных выводит индекс физической активности PAI; позволяет провести дыхательную тренировку для уменьшения стресса; имеет функцию отслеживания женского цикла. Что касается смарт-функций, Mi Band 6 отображает уведомления (а благодаря увеличенному дисплею, теперь помещается гораздо больше информации), позволяет отклонить звонок, управлять музыкальным плеером, удаленно делать фото на камеру смартфона.

Немного изменилась логика навигации в оболочке. Если ранее можно было вернуться на главный экран, нажав на кнопку под экраном, теперь приходится возвращаться свайпами влево. Есть небольшой упрек к скорости работы системы — перелистывание меню не всегда происходит плавно.

Зарядка и автономность Mi Band 6

Несмотря на то, что в Mi Band 6 дисплей стал в полтора раза больше, чем был в Mi Band 5, емкость аккумулятора осталась прежней — 125 мАч. Xiaomi заявляет о привычных 14 днях автономности. Вот только на практике ситуация оказалась немного иной. У меня были включены все опции мониторинга здоровья в настройках (круглосуточное измерение ЧСС и стресса, мониторинг сна), я выходил на пробежку, был установлен циферблат с черным фоном. Средний расход заряда составил 20% в сутки. Таким образом, на рабочую неделю Mi Band 6 будет хватать, что является хорошим показателем. Но все же увеличенный экран и новая функциональность повлияли на показатели автономности.

В пятом поколении Mi Band разработчики Xiaomi предусмотрели магнитную зарядку, которая крепится к задней части трекера, чем существенно облегчили процесс его зарядки. Ведь раньше приходилось доставать капсулу из ремешка. В Mi Band 6 магнитная зарядка осталась на месте. Плюс появилась более красивая анимация зарядки. На полную зарядку Mi Band 6 уходит порядка двух часов.

Устройство все так же меряет пульс у неживых предметов?

Да. Похоже, что подопытный банан только закончил тренировку, ведь уровень пульса у него оказался 90 уд/мин.

Циферблаты с Губкой Бобом на месте?

На месте. Так же, как и с различными героями аниме. Впрочем, если вы будете использовать Mi Account, в котором при регистрации была выбрана Украина, то в магазине циферблатов Губки Боба не найдете. Если всё же хотите выбор побольше, тогда можно воспользоваться инструкцией из прошлогоднего обзора Mi Band 5. Проверил — всё работает.

Открыв приложение Mi Fit выбираем опцию Sign in with a third-party account — Mi Account Создаем Mi Account, местонахождение — Китай, номер телефона украинский Логинимся в созданный Mi Account Приложение предлагает зарегистрировать Mi Fit аккаунт, нажимаем Sign up Выбираем местонахождение Китай Далее приложение предлагает добавить китайский номер телефона к Mi Fit аккаунту, но данный экран можно пропустить Настраиваем профиль Подвязываем Mi Band 5, заходим в магазин циферблатов и находим Губку Боба

Совместимость с ремешками от Mi Band 5

Размеры Mi Band 6 практически не отличаются от предшественника, так что ремешки от пятого поколения вполне подойдут и для новинки.

Что насчет оплаты при помощи NFC?

Mi Band 6 доступен в двух версиях: с NFC и без данного модуля. Пока что NFC-вариант поддерживает бесконтактную оплату только в Китае, так что нет смысла для его покупки в наших краях. На текущий момент только Mi Band 4 NFC поддерживает оплату в Украине.

Тем более, судя по первым обзорам Mi Band 6, NFC-версия не имеет поддержки украинского и русского языка в системе. А вот с обычной версией никаких проблем в этом плане не было.

Фирменное приложение Mi Fit

Для сопряжения Mi Band 6 со смартфоном и его настройки предусмотрено фирменное приложение Mi Fit (Android / iOS). Возможности программы не сильно изменились с прошлого года. В ней доступна статистика вашей активности, а также показатели здоровья.

Можно выбрать приложения, уведомления от которых будут высвечиваться на трекере, настроить работу датчиков мониторинга здоровья, изменить содержимое экранов, которые листаются вбок от циферблата и многое другое. Также есть магазин циферблатов, где можно выбрать готовые варианты или сделать кастомные.

5 Оценка ITC.UA Плюсы: увеличенный дисплей, датчик SpO2, кастомизируемые циферблаты, новые спортивные режимы Минусы: все еще умеет считывать пульс у неживых предметов, не очень плавная работа оболочки Вывод: Mi Band 6 остается самым привлекательным вариантом на рынке фитнес-трекеров. Он обзавелся увеличенным дисплеем, датчиком SpO2, новыми спортивными режимами. Благодаря этому функциональность девайса вполне сравнима со смарт-часами, которые в разы дороже Mi Band 6. А его ценник, в свою очередь, остался примерно на том же уровне, что и раньше. Так что, если вы ищете первый для себя носимый гаджет, Mi Band 6 является отличным выбором. Владельцам Mi Band 5 вряд-ли есть смысл обновляться на шестое поколение, а вот пользователи более старых версий могут задуматься над апгрейдом. Технические характеристики Xiaomi Mi Smart Band 6 Black

1 449 - 1 599 грн

Сравнить цены Тип Фитнес-браслет iOS + Android + Типы физической активности беговая дорожка, фристайл, бег на открытом воздухе, езда на велосипеде, ходьба, плавание в бассейне, гребной тренажер, эллиптический тренажер, велоспорт в помещении, йога, скакалка, танцы, фитнес в помещении, гимнастика, HIIT, базовые тренировки, растяжка, боулинг, бадминтон, бокс, степпер, пилатес, баскетбол, волейбол, настольный теннис, крикет, катание на коньках, кикбоксинг, уличные танцы, зумба Пульсометр + (оптический) Пульсоксиметр (SpO2) + Тонометр - Подсчет шагов + Подсчет ступенек - ЭКГ - Отслеживание сна + Уведомления о входящих событиях + Функция громкой связи - Прослушивание музыки - Дисплей, тип AMOLED Диагональ 1,56 Разрешение 456x152 Сенсорный + Размеры, мм 47,4x18,6x12,7 Материал корпуса пластик Цвет корпуса черный Пыле/влагозащита + (до 50 метров) Материал ремешка резина Цвет ремешка черный Сменный + Тип аккумулятора встроенный Емкость, мАч 125 Время автономной работы до 14 дней Динамик - Микрофон - Вибромотор + Поддержка 4G/5G - NFC - Bluetooth + GPS - Wi-Fi - Еще акселерометр, гироскоп, календарь, будильник, часы, секундомер, таймер, управление музыкой, поиск телефона, разблокировка телефона (MIUI), дистанционный затвор камеры, погода, установка целей активности, магнитная зарядка

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