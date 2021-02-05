Xiaomi показала концепт смартфона с закругленным с четырех сторон дисплеем





Xiaomi решила продемонстрировать свои новейшие наработки в области дизайна смартфонов, представив прототип устройства с экраном-водопадом, у которого все четыре стороны имеют закругления. Угол поворота дисплея составляет 88 градусов. Никаких кнопок или разъемов на корпусе нет. Xiaomi отмечает, что концепт «расширяет границы дисплея до бесконечности» и обеспечивает «по-настоящему unibody-дизайн без каких-либо портов».

Что интересно, по углам дисплея есть вырезы, которые и позволили загнуть его со всех сторон. Так что получается не совсем «бесконечный экран», но решение любопытное, да и прочность конструкции самого устройства, наверняка, от этого только выигрывает.

Представитель Xiaomi заявил ресурсу The Verge, что прототип смартфона действительно существует и сотрудники им пользовались. К сожалению, из-за карантинных мер увидеть его вживую на какой-нибудь выставке пока что практически невозможно. Но будем надеяться, что Xiaomi найдет возможность для его демонстрации. К слову, у компании запланировано мероприятие 8 февраля, на котором она анонсирует глобальную версию смартфона Mi 11.

Источник: The Verge