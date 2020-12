Xiaomi Mi 11 представлен — первый флагман Android на SoC Snapdragon 888 и без адаптера зарядки в комплекте

Цены Xiaomi Mi 11 в Китае начинаются от 3999 юаней (17 350 гривен) и достигают 4699 юаней (20 385 гривен), дата поступления этих моделей в продажу в Украине неизвестна.

Как и было запланировано, сегодня в Китае состоялась презентация Xiaomi Mi 11 — следующего флагманского смартфона Xiaomi, меняющего собой Mi 10, и первого в мире на базе новейшей SoC Qualcomm Snapdragon 888.

Еще до анонса в сети появились первые распаковки Xiaomi Mi 11, так что нам остается уточнить детали и подвести итоги. Сегодня анонсировали только базовую модель Mi 11, тогда как продвинутую Mi 11 Pro, вопреки слухам, не показали (ее выход ожидается в следующем году).

Xiaomi Mi 11 выделяется новым дизайном со скругленными со всех сторон гранями (характерные изгибы есть не только на кромках экрана, но и сзади) — изменения призваны сделать работу с новой моделью комфортнее, и улучшенными техническими характеристиками. Также Xiaomi Mi 11 компактнее и легче Xiaomi Mi 10.

Предзаказы Xiaomi Mi 11 в Китае уже стартовали, а 1 января 2021 года состоится молниеносная распродажа первой партии. На выбор есть целых шесть цветовых вариантов: Black, White, Blue, Khaki Vegan Leather, Purple Leather и специальное издание Lei Jun Signature Edition с рифленой задней крышкой, окрашенной в особый синий оттенок и нанесенным автографом главы компании Лея Цзуня.

Как и ожидалось, Xiaomi Mi 11 будет поставляться без адаптера зарядки — то есть, Xiaomi первой среди крупнейших производителей Android последовала примеру Apple, которая ранее убрала адаптер питания и наушники из комплекта поставки iPhone. Чтобы «сгладить углы», Xiaomi какое-то время будет по требованию бесплатно раздавать 65-ваттные адаптеры GaN покупателям Xiaomi Mi 11. После окончания акции (точной даты нет) покупка адаптера уже обойдется в ¥99 (430 гривен).

Одновременно Xiaomi представила линейку аксессуаров к Mi 11 и расширенную двухлетнюю гарантию Mi Care за ¥679 (~2 945 гривен) с двумя бесплатными заменами экрана.

Глобальная премьера Xiaomi Mi 11 ожидается в следующем месяце. Тогда и станут известны сроки и цены для Украины.

Testing the spotlights right now. The #Mi11Series global launch is about to happen.

Stay tuned for more details! #InnovationForEveryone pic.twitter.com/e5WMAheJjK

— Xiaomi (@Xiaomi) December 28, 2020