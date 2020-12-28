Xiaomi Mi 11 представлен — первый флагман Android на SoC Snapdragon 888 и без адаптера зарядки в комплекте

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Цены Xiaomi Mi 11 в Китае начинаются от 3999 юаней (17 350 гривен) и достигают 4699 юаней (20 385 гривен), дата поступления этих моделей в продажу в Украине неизвестна.

Как и было запланировано, сегодня в Китае состоялась презентация Xiaomi Mi 11 — следующего флагманского смартфона Xiaomi, меняющего собой Mi 10, и первого в мире на базе новейшей SoC Qualcomm Snapdragon 888.

Еще до анонса в сети появились первые распаковки Xiaomi Mi 11, так что нам остается уточнить детали и подвести итоги. Сегодня анонсировали только базовую модель Mi 11, тогда как продвинутую Mi 11 Pro, вопреки слухам, не показали (ее выход ожидается в следующем году).

Xiaomi Mi 11 выделяется новым дизайном со скругленными со всех сторон гранями (характерные изгибы есть не только на кромках экрана, но и сзади) — изменения призваны сделать работу с новой моделью комфортнее, и улучшенными техническими характеристиками. Также Xiaomi Mi 11 компактнее и легче Xiaomi Mi 10.

Характеристики Xiaomi Mi 11

Платформа: 5-нм SoC Qualcomm Snapdragon 888 со встроенным модемом 5G. Результат в бенчмарке AnTuTu — 745 942 балла

Память (LPDDR5 и UFS 3.1): 8 ГБ + 128 ГБ, 8 ГБ + 256 ГБ и 12 ГБ + 256 ГБ. Возможности расширения памяти за счет установки карт microSD не предусмотрено

Экран: 6,81 дюйма AMOLED, 20:9, 3200×1440 пикселей, частота обновления изображения 120 Гц (частота считывания сенсора — 480 Гц), пиковая яркость 1500 кд/м 2 , 8192 уровней автоматической регулировки яркости, поддержка HDR10+ и MEMC

, 8192 уровней автоматической регулировки яркости, поддержка HDR10+ и MEMC Основная камера — тройная: Главный модуль (широкоугольный): сенсор формата 1/1.33 дюйма разрешением 108 Мп + 7P объектив ƒ/1,85 (ЭФР 25 мм), PDAF Ультраширокоугольный: сенсор разрешением 13 Мп + объектив с диафрагмой F/2,4 и углом обзора 123° Макро: сенсор разрешением 5 Мп + объектив с диафрагмой F/2,4 и ЭФР 50 мм Съемка видео: [email protected]/30fps, [email protected]/60fps, [email protected]/60/120/240/480fps

Фронтальная камера — одинарный модуль: 20 Мп, 1/3.4″, 27 мм. Врезана в круглое отверстие в левом верхнем углу экрана.

Аккумулятор: 4600 мА•ч. поддержка быстрой проводной зарядки до 55 Вт (100% за 45 минут), беспроводной до 50 Вт (за 53 минуты на 100%) и функция беспроводной обратной зарядки других мобильных устройств с сертификацией Qi мощностью до 10 Вт.

Материалы корпуса: алюминиевая рамка + стекло Gorilla Glass Victus спереди + стекло Gorilla Glass или кожаная обивка сзади.

Габариты и масса: 164,3×74,6×8,1 мм (стеклянная версия)/8,6 мм (кожаный вариант) при 196 г/194 г

ОС: MIUI 12 (Android 11)

Другие особенности: подэкранный сканер отпечатков пальцев с поддержкой функции пульсометра, стереодинамики Harman Kardon, поддержка 24-битного звука с частотой дискретизации до 192 кГц, Wi-Fi 6/6E, Bluetooth 5.2 (A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive), двухдиапазонный GPS, NFC, ИК-порт и USB Type-C 2.0

Предзаказы Xiaomi Mi 11 в Китае уже стартовали, а 1 января 2021 года состоится молниеносная распродажа первой партии. На выбор есть целых шесть цветовых вариантов: Black, White, Blue, Khaki Vegan Leather, Purple Leather и специальное издание Lei Jun Signature Edition с рифленой задней крышкой, окрашенной в особый синий оттенок и нанесенным автографом главы компании Лея Цзуня.

Китайские цены Xiaomi Mi 11

8+128 ГБ — ¥3999 (~17 350 гривен)

8+256 ГБ — ¥4299 (~18 650 гривен)

12+256 ГБ — ¥4699 (~20 385 гривен)

Как и ожидалось, Xiaomi Mi 11 будет поставляться без адаптера зарядки — то есть, Xiaomi первой среди крупнейших производителей Android последовала примеру Apple, которая ранее убрала адаптер питания и наушники из комплекта поставки iPhone. Чтобы «сгладить углы», Xiaomi какое-то время будет по требованию бесплатно раздавать 65-ваттные адаптеры GaN покупателям Xiaomi Mi 11. После окончания акции (точной даты нет) покупка адаптера уже обойдется в ¥99 (430 гривен).

Одновременно Xiaomi представила линейку аксессуаров к Mi 11 и расширенную двухлетнюю гарантию Mi Care за ¥679 (~2 945 гривен) с двумя бесплатными заменами экрана.

Глобальная премьера Xiaomi Mi 11 ожидается в следующем месяце. Тогда и станут известны сроки и цены для Украины.