Xiaomi представила лазерный проектор, создающий 150-дюймовые изображения на расстоянии 50 см

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Компания Xiaomi выпустила новый лазерный проектор 4K Mijia Laser Projector TV, который способен создавать крупные изображения диагональю от 80 дюймов до 150 дюймов.

Устройство представляет собой невысокую коробку чёрного цвета. Ресурс проектора заявлен на уровне 25 тыс. часов. Он может работать на протяжении 17 лет при ежедневной эксплуатации по 4 часа. В аппарате используется короткофокусная проекция. Проектор может воспроизводить изображение диагональю 100 дюймов на расстоянии всего 24 см от стены. Устройство обеспечивает максимальную контрастность изображения 3000:1 и поддерживает стандарт HDR10. В 4K Mijia Laser Projector TV используется новая технология лазерного флуоресцентного дисплея ALPD3.0 компании Guangfeng Optoelectronics, которая соответствует стандарту International Telecommunications Union Rec.709 в плане излучения света. За звуковое сопровождение отвечает пара стерео динамиков с поддержкой Dolby Virtual Surround. В качестве операционной системы используется оболочка MIUI TV.

Лазерный проектор Xiaomi 4K Mijia Laser Projector TV поступит в продажу по стандартной цене $2220. Но первые счастливчики могут успеть купить новинку по предварительной цене около $1500.

Источник: gizchina