Можно потрогать свет: исследователи создали проектор, который не отбрасывает тени

Японские исследователи разработали проектор, который не отбрасывает тени, делая свет и изображение частью физических объектов.





Проекционный 3D-мепинг — техника освещения, при которой изображения накладываются на здания или другие объекты для создания специфических визуальных эффектов. Японские исследователи под руководством профессора Дайсуке Иваи из Высшей школы инженерных наук Университета Осаки предположили, что проекция может выйти за пределы простого наложения, позволяя свету, рисункам и даже физическим свойствам объекта выглядеть видоизмененными.

Однако на практике достичь этого довольно трудно. В большинстве случаев результаты проекционного мепинга воспринимаются не как изменения, присущие самому объекту, а как наложенное проекционное изображение. Такие визуальные признаки как тени или направленное освещение, часто указывают, что изображение проекционное.

Исследователи сосредоточились на ключевой разнице между проекцией и физическим видом реальных объектов. В частности, проекционные изображения могут быть закрыты телом наблюдателя, создавая тени. В то же время цвет и текстура реальных объектов не меняются при препятствовании освещению с какого-то одного направления.





«В этом исследовании мы представляем систему PM с синтетической апертурой, которая использует значительно большее количество проекторов, плотно расположенных в окружающей среде, для достижения проекции без задержек и теней в настольных рабочих пространствах без необходимости вычислительной компенсации. Для решения проблемы ухудшения пространственного разрешения, вызванного субпиксельным сдвигом между наложенными проекциями, мы разрабатываем и проверяем метод компенсации размытия в автономном режиме, время вычислений которого остается независимым от количества проекторов», — отмечают исследователи.

По мнению исследователей, созданная ими технология может быть полезной не только в сфере развлечений, но и в таких сферах как промышленный дизайн, удаленная связь или медицинская визуализация. Исследование получило награду на конференции IEEE по виртуальной реальности и 3D-интерфейсам как лучшая научная работа.

Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv

Источник: TechXplore