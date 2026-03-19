Новости Технологии 19.03.2026

Можно потрогать свет: исследователи создали проектор, который не отбрасывает тени

Олександр Федоткін

Можна помацати світло: дослідники створили проєктор, що не відкідає тіні

Японские исследователи разработали проектор, который не отбрасывает тени, делая свет и изображение частью физических объектов.


Проекционный 3D-мепинг — техника освещения, при которой изображения накладываются на здания или другие объекты для создания специфических визуальных эффектов. Японские исследователи под руководством профессора Дайсуке Иваи из Высшей школы инженерных наук Университета Осаки предположили, что проекция может выйти за пределы простого наложения, позволяя свету, рисункам и даже физическим свойствам объекта выглядеть видоизмененными.

Можна помацати світло: дослідники створили проєктор, що не відкідає тіні
Система проекционного мепинга с 25 проекторами, установленными на потолке, который не отбрасывает тени / Daisuke Iwai

Однако на практике достичь этого довольно трудно. В большинстве случаев результаты проекционного мепинга воспринимаются не как изменения, присущие самому объекту, а как наложенное проекционное изображение. Такие визуальные признаки как тени или направленное освещение, часто указывают, что изображение проекционное.

Исследователи сосредоточились на ключевой разнице между проекцией и физическим видом реальных объектов. В частности, проекционные изображения могут быть закрыты телом наблюдателя, создавая тени. В то же время цвет и текстура реальных объектов не меняются при препятствовании освещению с какого-то одного направления.


«В этом исследовании мы представляем систему PM с синтетической апертурой, которая использует значительно большее количество проекторов, плотно расположенных в окружающей среде, для достижения проекции без задержек и теней в настольных рабочих пространствах без необходимости вычислительной компенсации. Для решения проблемы ухудшения пространственного разрешения, вызванного субпиксельным сдвигом между наложенными проекциями, мы разрабатываем и проверяем метод компенсации размытия в автономном режиме, время вычислений которого остается независимым от количества проекторов», — отмечают исследователи.

По мнению исследователей, созданная ими технология может быть полезной не только в сфере развлечений, но и в таких сферах как промышленный дизайн, удаленная связь или медицинская визуализация. Исследование получило награду на конференции IEEE по виртуальной реальности и 3D-интерфейсам как лучшая научная работа.

Ранее мы писали, что FCC рассматривает заявку на запуск 50 000 гигантских зеркал-спутников для ночного освещения. Между тем ученые создали самый маленький пиксель света.

Вчені створили світло з нічого — поки що у симуляції

Граємо в Resident Evil Requiem на відеокартах MSI: NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8GB vs. RTX 5070 12GB vs. RTX 5080 16GB
Топові QD-OLED і Mini‑LED монітори MSI для ігор, роботи та кіно у 2026 році

Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv

Источник: TechXplore

Австралийские исследователи разработали новый способ скрытой передачи данных
Мгновенно будет заряжать электрокары: исследователи создали первый прототип беспроводной квантовой батареи
Ученые разрабатывают "обратные" солнечные панели с зарядкой ночью
Машинное зрение: новый чип для беспилотных авто обнаруживает опасность в 4 раза быстрее людей
В Glovo оценят: исследователи создали скоростного велоробота и научили его триалу
Facebook и Instagram будут работать на собственных ИИ-чипах Meta
Интернет по воздуху: новое устройство Taara Beam передает 25 Гбит/с с помощью инфракрасного света
Илон Маск анонсировал запуск Terafab Project по производству микросхем
Новый 3D-принтер печатает электродвигатель одним циклом по 50 центов за "штуку"
DLSS восстанавливает изображение в Kingdom Come Deliverance 2 с 38×22p
Американцы массово уничтожают камеры наблюдения Flock
DLSS 5 посеяла панику среди разработчиков Resident Evil Requiem
Ветеран SpaceX заявил, что может превратить воду в ракетное топливо
Новый ИИ обнаружил 25 неизвестных ранее магнитных материалов
Американские ВВС впервые в истории доставили ядерный реактор "по воздуху"
Самый маленький в мире QR-код установил рекорд по плотности хранения данных: 2 ТБ на страницу
На пути к ядерному синтезу: впервые в мире плазму удерживали с помощью маглева
Превратит игры в кино: NVIDIA представила DLSS 5
Новый душ Kohler экономит потребление воды до 80%: грязную очищает и использует повторно
Исследователи создали экологическую водную батарею, которая выдержала 120 000 циклов
Энтузиаст создал на 3D-принтере ПЗРК за $96
