Xiaomi представила очки MIJIA Smart Audio Glasses — с микрофонами, динамиками, шумоподавлением, защитой от подслушивания и объемным звуком

Необычное решение для воспроизведения звука по Bluetooth выпустила Xiaomi. Очки MIJIA Smart Audio Glasses оснащены функциями шумоподавления и двойной защиты от нежелательного подслушивания. Динамики являются открытыми – одновременно можно слышать окружающий звук. Компания обещает до 22 часов автономной работы устройства.

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Очки имеют двойную защиту от утечек звука, шумоподавление во время разговора, поддерживают объемный звук и подключение двух устройств. Алгоритм шумоподавления использует искусственного интеллекта при работе с обоими микрофонами. ИИ усиливает звук при вызове, восстанавливает тембр и обеспечивает стабильную и чистую голосовую связь.

Очки очень легкие – их вес составляет всего 38,1 г, корпус защищен от влаги и пыли по стандарту IP54. Сенсорные панели управления расположены с обеих сторон, имеют размер 30 мм и поддерживают длинное нажатие. Работает поиск очков и отслеживание надевания. Батарея обеспечивает до 7 ч непрерывного разговора, 10 ч непрерывного прослушивания музыки и до 22 часов работы от батареи.

MIJIA Smart Audio Glasses с 12 по 26 апреля будут доступны для краудфандинга, их можно будет предзаказать за 799 юаней (~ $116). На выбор доступно 5 вариантов оправ.

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Источник: GizmoChina