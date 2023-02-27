Новости Устройства 27.02.2023 в 14:09

Xiaomi Buds 4 Pro в Європі коштуватимуть €250 — против $150 в Китае

Вадим Карпусь

Автор новостей

Вместе с европейским анонсом смартфонов серии Xiaomi 13 китайский бренд также представил в Европе свои беспроводные наушники Xiaomi Buds 4 Pro, которые доступны в Китае ещё с августа прошлого года. Как и в случае со смартфонами, европейские цены наушников оказались существенно выше китайских. Если в Китае цена Xiaomi Buds 4 Pro составляет $150, то европейцам за ту же модель предлагают заплатить уже €250 (около $264 по нынешнему курсу) – в 1,76 раза больше.

Наушники Xiaomi Buds 4 Pro с поддержкой LDAC, ANC и автономностью до 38 часов поступят в продажу в Европе по цене €250 ($150 в Китае)

Характеристики европейской версии Xiaomi Buds 4 Pro полностью идентичны китайской версии беспроводных наушников. Каждый наушник содержит 11-миллиметрвый динамик и микрофоны, которые позволяют реализовать активное шумоподавление. Пользователям доступны 3 режима шумоподавления, 6-ступенчатая ручная система шумоподавления и режимы прозрачности. Наушники поддерживают LDAC, SBC, AAC и LHDC 4.0, а подключение к источникам звука осуществляется через беспроводной интерфейс Bluetooth 5.3.

Наушники Xiaomi Buds 4 Pro с поддержкой LDAC, ANC и автономностью до 38 часов поступят в продажу в Европе по цене €250 ($150 в Китае)

Беспроводные наушники Xiaomi Buds 4 Pro могут работать без подзарядки до 9 часов. При использовании батареи комплектного чехла суммарная автономность достигает 38 часов. Корпус обеспечивает защиту от влаги и пота по стандарту IP54. Вес одного наушника составляет 5 г, а вес зарядного чехла – 39,5 г.

Источник: gadgettendency


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