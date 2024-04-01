Новости Авто 01.04.2024 в 19:37 comment views icon

Xiaomi предупреждает о задержках поставок своего электромобиля SU7 на фоне высокого спроса — почти 89 тыс. заказов за первые сутки

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Xiaomi предупреждает о задержках поставок своего электромобиля SU7 на фоне высокого спроса — почти 89 тыс. заказов за первые сутки

На днях Xiaomi начала продажи своего первого электромобиля SU7 по цене чуть более $30 тыс. Китайская компания планировала начать поставки электромобиля авто до конца апреля. Однако заинтересованным покупателям придется ждать значительно дольше — до 7 месяцев. Это связано с огромным спросом на новинку.

В течение первых 24 часов после запуска продаж количество предварительных заказов на электромобиль Xiaomi SU7 достигло 88 898. В связи с этим компания сообщила потенциальным покупателям, что время ожидания ее седана может составлять от 4 до 7 месяцев. Информация об этом была опубликована в автомобильном приложении Xiaomi.

Хотя задержки могут быть многообещающим признаком высокого спроса на SU7, Xiaomi вышла на рынок электромобилей в не самое лучшее время. Рынок электромобилей в целом находится в стагнации, и компания сталкивается с жесткой конкуренцией в Китае. Ведущие компании по производству электромобилей, включая Tesla и BYD, снижают цены, чтобы завоевать внимание потребителей.

Xiaomi вынуждена прибегать к демпингу, чтобы поощрять потребителей покупать именно ее электромобиль. Стандартная версия Xiaomi SU7 стоит 215 900 юаней, что составляет около $30 тыс. Это примерно на 30 000 юаней (около $4 тыс.) меньше, чем Tesla Model 3 в Китае. Версия SU7 Pro стоит 245 900 юаней, или около $34 тыс., а версия Max — 299 900 юаней, то есть примерно $41,5 тыс.

Аналитики считают, что Xiaomi может получить выгоду от своего опыта работы со смартфонами, поскольку это может помочь компании разработать умные информационные панели. При этом она имеет большие резервы денег, чем у меньших стартапов по производству электромобилей.

Источник: businessinsider

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