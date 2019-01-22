Xiaomi создала радио в ретро стиле под брендом Elvis Presley с HiFi-качеством звука

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Компания Xiaomi подготовила к выпуску умное (сейчас без этого слова не выпускается почти ни один гаджет Xiaomi) радио в ретро дизайне под брендом Elvis Presley. Внешне оно напоминает модели радио, использовавшиеся в 60-х годах прошлого века.

Устройство получило механические регуляторы вместо привычных кнопок. Также в наличии имеется хромированная ручка двойного назначения. Её можно использовать для переноски радио или в качестве подставки. Корпус устройства покрыт тремя слоями краски «белый лунный камень». В результате, на гладкой поверхности радио не остаётся отпечатков пальцев. Радио Xiaomi Elvis Presley оснащено 52-миллиметровым широкополосным динамиком на базе NdFeB (неодим-железо-бор) магнита. Сообщается о HiFi-качестве и объёмном звучании.

К сожалению, более подробные сведения о новинке не сообщаются. Также не разглашаются сроки начала продаж радио Xiaomi под брендом Elvis Presley. Зато известно, что цена этого устройства составит около $73.

Источник: gizmochina