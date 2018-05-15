Xiaomi выпустила детские часы со слотом для карты Nano-SIM и рядом функций безопасности стоимостью $31

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Линейка продуктов компании Xiaomi пополнилась новым устройством, предназначенным для применения детьми. Речь идёт о наручных часах с длинным названием Xiaomi Mi Bunny Children Phone Watch 2C.

Представленная новинка оснащена PMOLED дисплеем круглой формы. Помимо традиционной функции часов устройство может выполнять и роль мобильного телефона. Оно поддерживает возможность установки карты nano-SIM. Возможности телефона крайне ограничены. В записной книжке может храниться всего 10 телефонных номеров. На корпусе часов доступны две кнопки. Верхняя кнопка предназначена для совершения звонка, нижняя – для окончания разговора. В случае опасности ребёнок может отправить сигнал бедствия на смартфон родителя, зажав кнопку. В таком случае автоматически передаётся информация о месторасположении ребёнка и запись окружающих звуков длительностью 7 секунд. Для определения координат служит модуль GPS. Также в наличии имеются модуль Wi-Fi и сенсор гравитации.

Ещё одна функция включает настраиваемый белый список контактов. Телефон принимает вызовы только при входящем вызове из белого списка, все остальные вызовы блокируются. Таким образом, ребёнок не сможет принять звонок от незнакомца. Кроме того, имеется функция контроля расположения ребёнка. Если он покинет заданный периметр, на мобильное устройство тут же будет отправлено автоматическое сообщение об этом. Для обеспечения безопасности хранимых данных применяется 256-битное AES шифрование.

Детские часы Xiaomi Mi Bunny Children Phone Watch 2C комплектуются ремешком из пищевого силикона. На выбор предлагаются голубой и оранжевый вариант цветового исполнения. Масса новинки составляет 37,8 г. Устройство поступит в продажу с 15 мая по цене около $31.

Источник: gizmochina