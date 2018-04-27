Xiaomi выпустила игровую гарнитуру Mi Gaming Headset по цене $55

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Компания Xiaomi подготовила к выпуску гарнитуру Mi Gaming Headset, ориентированную на игровую аудиторию. Данная новинка оснащена 40-миллиметровыми излучателями и способна обеспечивать виртуальное многоканальное 7.1 звуковое окружение.

Гарнитура Xiaomi Mi Gaming Headset также содержит два микрофона и поддерживает технологию шумоподавления с длинным названием Dual Microphone ENC Ambient Noise Reduction Technology. Ещё одной особенностью устройства является наличие LED подсветки на боковых гранях, работа которой может быть индивидуально настроена при помощи фирменного ПО. При этом настройка может затрагивать как цвет подсветки, так и создаваемые ею эффекты. Для подключения к источникам сигнала доступны интерфейс USB Type-C и 3,5-миллиметровый звуковой разъём. Таким образом, новинку можно подключать как к компьютерам, так и к смартфонам.

Игровая гарнитура Xiaomi Mi Gaming Headset поступила в продажу в Китае с 27 апреля по цене около $55.

Источник: gizmochina