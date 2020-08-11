Xiaomi выпустила детские умные часы MiTu Kids Watch 4X с поддержкой VoLTE, GPS и автономностью до 7 дней

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Компания Xiaomi приступила к продажам детской модели умных часов под названием MiTu Kids Watch 4X. Данная новинка позволяет осуществлять звонки в более чем 200 странах благодаря поддержке VoLTE HD.

Детские умные часы MiTu Kids Watch 4X оснащены квадратным дисплеем диагональю 1,52 дюйма. Поверх дисплея расположено защитное стекло Corning Gorilla Glass 3 с олеофобным покрытием. Новинка содержит 2-мегапиксельную фронтальную камеру для видео звонков и 5-мегапиксельную камеру на боковой грани корпуса для съёмки окружающей обстановки. Корпус часов обеспечивает защиту от воздействия воды на глубине до 20 метров, так что их можно не снимать во время плавания. Встроенный аккумулятор ёмкостью 830 мАч обеспечивает до 7 дней работы в автономном режиме.

Устройство поддерживает функцию экстренного вызова SOS. Благодаря встроенному модулю GPS родители могут отслеживать расположение детей при помощи приложения для смартфона (поддерживаются Android 4.2, iOS 9.0 и новее). Новинка содержит несколько предустановленных приложений, включая модифицированный мессенджер QQ, словарь и приложение для обучения английскому языку. Также родители могут установить дополнительные образовательные приложения. Дополнительно сообщается о наличии голосового ассистента Xiao AI.

Новые детские умные часы Xiaomi MiTu Kids Watch 4X уже поступили в продажу в Китае по цене около $79. Ремешок изготовлен из силикона и доступен в двух цветах: голубом и розовом.

Источник: gizmochina