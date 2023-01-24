Ядро Земли, вероятно, остановилось еще в 2009 году и скоро начнет вращаться в обратном направлении, — исследование

Существует много загадок, связанных с ядром Земли, и одна из них касается сейсмических колебаний, происходивших в последние десятилетия. Ученые считают, что они доказывают возможные изменения в направлении вращения внутреннего ядра, но все еще спорят по поводу их периодичности.

Самый глубокий слой Земли, раскаленное железное ядро размером с Плутон, может вращаться независимо от мантии и коры из-за окружающего его жидкого внешнего ядра. Некоторые исследователи уверены, что оно может останавливаться и изменять направление вращения примерно каждые 35 лет: последний разворот произошел в начале 1970-х годов, а следующий может произойти в середине 2040-х годов.

Новое исследование Пекинского университета, опубликованное в Nature Geoscience, утверждает, что внутреннее ядро планеты перестало вращаться по отношению к другим слоям примерно в 2009 году. Ученые обратились к данным сейсмических колебаний, зафиксированным в 1960-1990 годах, и волны (обычно их вызывают землетрясения или ядерные взрывы), зафиксированные в последнее десятилетие, показали относительно небольшие колебания, что натолкнуло ученых на мысль об остановке ядра.

Исследователи увидели схожие данные и в начале 70-х годов, и эти данные коррелируют с изменениями продолжительности дня.

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Сейсмолог из Университета Южной Калифорнии Джон Видейл не соглашается. Он считает, что внутреннее ядро колеблется каждые 6 лет, учитывая данные о ядерных взрывах с конца 1960-х до начала 1970-х годов. Некоторые другие теории утверждают, что внутреннее ядро двигалось между 2001 и 2013 годами и затем остановилось.

Геофизик Австралийского национального университета Хрвое Ткалчич утверждал в своем исследовании, что ядро меняет направление каждые 20-30 лет. Однако он также сомневается в точности всех предложенных теорий, ведь сейсмические данные дают ограниченную информацию о происходящем внутри Земли.

Остальные теории предполагают, что внутреннее ядро может иметь еще одно ядро внутри.

Источник: Techspot