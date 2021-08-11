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Які країни обирають українські туристи за даними аналітики Vodafone

Які країни обирають українські туристи за даними аналітики Vodafone

Які країни обирають українські туристи за даними аналітики Vodafone


Оператор мобільного зв’язку Vodafone Україна проаналізував статистику користування послугами роумінгу у найгарячіший місяць літніх відпусток. За даними оператора кількість абонентів, які скористалися послугами роумінгу у липні 2021 року, зросла майже вдвічі у порівнянні з липнем минулого року.

З відкриттям кордонів європейськими країнами збільшилися як кількість абонентів, так і користування послугами. Українські туристи активніше користуються мобільним інтернетом під час подорожей за кордон – обсяг дата трафіку у роумінгу збільшився на 41%, у порівнянні з липнем 2020 року.

Топ-5 країн, в яких українські туристи згенерували найбільше інтернет-трафіку:

Липень 2021Липень 2020
ТуреччинаТуреччина
ГреціяНімеччина
ХорватіяХорватія
ЧорногоріяПольща
РосіяУгорщина

Цього року, разом зі збільшенням інтернет-трафіку на 25% скоротилась кількість дзвінків. Звичне раніше спілкування голосом перетікає у месенджери.

Топ-5 країн, в яких туристи найбільше користувались голосовим зв’язком:

2021 рік2020 рік
ТуреччинаТуреччина
ПольщаПольща
РосіяНімеччина
ГреціяУгорщина
НімеччинаІталія

Зазначимо, що в кінці 2020 року для абонентів передплати та у березні 2021 року для контрактних та бізнес абонентів Vodafone розширив перелік країн пакетної базової тарифікації як для користування мобільним інтернетом (було 87 країн, зараз 104 країни), так і для дзвінків (було 67 країн, зараз 98 країн).

Також напередодні нового туристичного сезону Vodafone оновив послугу «Роумінг, як вдома», збільшивши доступний обсяг мобільного інтернету, та запустив нові послуги «ГігаРоумінг» (1 ГБ інтернету на 7 днів у 63 країнах світу), «ГігаРоумінг Max» (3 ГБ інтернету на 10 днів у 63 країнах світу) та «Тиждень розмов» (30 хвилин на розмови у 84 країнах світу на 7 днів).

Джерело: Vodafone Україна

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