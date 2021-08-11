Які країни обирають українські туристи за даними аналітики Vodafone





Оператор мобільного зв’язку Vodafone Україна проаналізував статистику користування послугами роумінгу у найгарячіший місяць літніх відпусток. За даними оператора кількість абонентів, які скористалися послугами роумінгу у липні 2021 року, зросла майже вдвічі у порівнянні з липнем минулого року.

З відкриттям кордонів європейськими країнами збільшилися як кількість абонентів, так і користування послугами. Українські туристи активніше користуються мобільним інтернетом під час подорожей за кордон – обсяг дата трафіку у роумінгу збільшився на 41%, у порівнянні з липнем 2020 року.

Топ-5 країн, в яких українські туристи згенерували найбільше інтернет-трафіку:

Липень 2021 Липень 2020 Туреччина Туреччина Греція Німеччина Хорватія Хорватія Чорногорія Польща Росія Угорщина

Цього року, разом зі збільшенням інтернет-трафіку на 25% скоротилась кількість дзвінків. Звичне раніше спілкування голосом перетікає у месенджери.

Топ-5 країн, в яких туристи найбільше користувались голосовим зв’язком:

2021 рік 2020 рік Туреччина Туреччина Польща Польща Росія Німеччина Греція Угорщина Німеччина Італія

Зазначимо, що в кінці 2020 року для абонентів передплати та у березні 2021 року для контрактних та бізнес абонентів Vodafone розширив перелік країн пакетної базової тарифікації як для користування мобільним інтернетом (було 87 країн, зараз 104 країни), так і для дзвінків (було 67 країн, зараз 98 країн).

Також напередодні нового туристичного сезону Vodafone оновив послугу «Роумінг, як вдома», збільшивши доступний обсяг мобільного інтернету, та запустив нові послуги «ГігаРоумінг» (1 ГБ інтернету на 7 днів у 63 країнах світу), «ГігаРоумінг Max» (3 ГБ інтернету на 10 днів у 63 країнах світу) та «Тиждень розмов» (30 хвилин на розмови у 84 країнах світу на 7 днів).

Джерело: Vodafone Україна