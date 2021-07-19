Япония установила рекорд скорости передачи данных через четырехжильный кабель — 319 Тбит/с

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Ученые из Национального института информационных и коммуникационных технологий Японии (NICT) побили рекорд передачи данных в интернете, достигнув скорости в 319 Тбит/с. Это почти вдвое больше, чем удалось команде британских и японских исследователей в августе 2020 года (178 Тбит/с).

Оптико-волоконная линия получила четыре сердечника вместо одного, при этом диаметр такого кабеля аналогичный обычному одножильному. Данные передавались с использованием технологии, называемой мультиплексированием с разделением по длине волны. Лазер излучает сигнал, который делится на 552 канала и отправляется по четырем жилам оптоволокна.

С интервалом в 70 километров по оптоволокну установлены усилители, которые повышают мощность сигнала, чтобы минимизировать потери при передаче данных на большие расстояния. Это новые виды усилителей, в которых используются редкие элементы тулий и эрбий.

В целом, средняя скорость передачи данных на канал составляла около 145 Гбит/с для каждого сердечника и около 580 Гбит/с для всех четырех вместе взятых.

Новая технология совместима с существующей инфраструктурой, что упрощает возможность апгрейда. Команда планирует продолжить работу над своей системой передачи данных на большие расстояния, чтобы попытаться увеличить пропускную способность и расширить диапазон передачи данных.

Источник: Science Alert