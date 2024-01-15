Японская компания-пионер ховербайков A.L.I. Technologies подала на банкротство

Компания A.L.I. Technologies, производитель ховербайков в стиле «Звездных войн», подала заявление о банкротстве из-за роста расходов на исследования и разработки и медленного внедрения транспортных средств следующего поколения.

Заявление было подано менее чем через год после того, как материнская компания Aerwins Technology Inc. дебютировала на бирже Nasdaq в одном из худших слияний SPAC всех времен, что заставило стартап заявить, что он находится под угрозой существования, как непрерывное предприятие. Обязательства стартапа составили около 1,2 млрд иен ($8,3 млн) на конец декабря 2022 года, когда его годовой чистый убыток составил около 2 млрд иен, что почти втрое превышало выручку, сообщил в понедельник поставщик корпоративных данных Teikoku Databank, передает Bloomberg.

Лимитированная версия ховербайка Xturismo стартапа произвела фурор на автосалоне в Детройте в 2022 году, и A.L.I. планировала получить заказы на модели стоимостью 500 000 долларов США каждая, которые должны были быть готовы в прошлом году. Поскольку денежные потоки уменьшились, компания переключила большую часть своего внимания на стимулирование спроса на Ближнем Востоке, одновременно сокращая издержки.

Акции Aerwins, продолжающие торговаться на бирже Nasdaq, в последний раз торговались в Нью-Йорке по цене $0,12 за акцию. Около 99% инвесторов SPAC Aerwins решили выкупить свои акции сразу после первоначального публичного размещения, что привело к падению акций компании почти на 90% в месяц.

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