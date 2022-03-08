Японская платежная система JCB приостановила работу в рф

Японская платежная система Japan Credit Bureau (JCB) вслед за Visa и MasterCard объявила о приостановке работы в россии.

«В свете санкций в ответ на вторжение россии в Украину мы осуществляем меры в соответствии с законами, положениями и контрактами. Ввиду трудностей, с которыми мы сталкиваемся в настоящее время, и непредвиденных обстоятельств в регионе, мы приняли решение приостановить работу сети JCB в рф. Поэтому карты JCB, выпущенные в россии, больше не будут поддерживаться за пределами страны, а любые карты JCB, выпущенные за пределами россии, больше не будут поддерживаться на территории рф», — сказано в публикации.

7 марта премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Курильские острова, которые после Второй мировой войны получил СССР (а затем и рф), принадлежат его стране. Об этом сообщило японское издание Yomiuri Shimbun. На веб-сайте и в брошюрах Министерства иностранных дел северные территории Курил описываются как «территория Японии».

Как отметило издание, правительство было вынуждено изменить свою политику в отношении рф после вторжения российских войск в Украину. Это связано с тем, что переговоры по мирному договору, в том числе по вопросу о Северных территориях между Японией и рф, зашли в тупик, а прогресс экономического сотрудничества нестабилен.