Visa и Mastercard приостанавливают все операции в россии

Ранее Apple Pay и Google Pay отключили санкционные российские банки, а сейчас международные платежные системы Visa и Mastercard одновременно объявили о приостановке всех операций в россии из-за вторжения в Украину.

Это означает, что карты Visa и Mastercard, эмитированные российскими банками, не будут работать за рубежом и в сервисах Apple Pay и Google Play, а карты, выпущенные зарубежными финансовыми учреждениями, не будут работать в россии.

Карты продолжат работать на территории рф, но оплачивать ими покупки в иностранных интернет-магазинах будет невозможно.

«Мы вынуждены пойти на этот шаг из-за российского вторжения в Украину и неприемлемых событий, свидетелями которых мы все стали. Эта война и постоянная угроза миру и стабильности требует, чтобы мы реагировали в соответствии с нашими ценностями». Visa