Японский YKK анонсировал первую в мире «самозастегивающуюся» молнию для одежды — имеет встроенный двигатель и пульт управления

Раздел Технологии выходит при поддержке

Крупнейший в мире производитель застежек-молний для одежды японская компания YKK разрабатывает самоходную молнию со встроенным двигателем и редукторным механизмом.

Отмечается, что застегнуть такую молнию можно будет, нажав кнопку на проводном пульте дистанционного управления. В YKK ожидают, что их разработка получит широкое промышленное использование.

Разработчики также опубликовали видео, где используют свое устройство для застегивания пары палаток, на что ушло около 50 секунд.

В прототипе используется вращающаяся червячная передача, которая проходит через зубы с обеих сторон и тянет за собой молнию. На видео видно кабель питания, прикрепленный к прототипу, когда он сам застегивается.

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

В дополнение к миниатюризации технологий и добавлению батареи, YKK также нужно будет разработать некоторые механизмы безопасности, прежде чем ее самоходная молния сможет когда-либо применяться в одежде, гарантируя, что ничего не застрянет. В настоящее время размеры прототипа несколько больше размеров молний, используемых в одежде. Поэтому в этом плане компании еще есть над чем поработать.

Чем удивляли в этом году на CES 2025

Напомним, что в этом году на масштабной выставке бытовой электроники CES 2025 в Лас-Вегасе также было представленный ряд необычных разработок.

В частности, компания Birdfy анонсировала Birdfy Bath Pro — что-то вроде умного бассейна для птиц оборудованного камерами (для того, чтобы вы могли понаблюдать, как, например, купается воробей, почему нет?). Устройство оснащено двумя камерами — широкоугольной и камерой автоотслеживания; и имеет ИИ-функцию, которая анализирует действия посетителей водоема.

Токийская фирма Yukai Engineering представила Nékojita FuFu — маленького робота-кота, который крепится на чашку или миску и может подуть на вашу еду или напитки, чтобы охладить их. Робот оснащен вентилятором и работает по специальному алгоритму, который определяет силу дыхания и позволяет делать это с интервалами, подобными человеческим.

Еще одна японская фирма Kirin Holdings на CES 2025 презентовала новую электронную ложку, которая делает еду более соленой. По словам компании, устройство использует слабый электрический ток, чтобы концентрировать молекулы ионов натрия в пище, усиливая вкус.

Источник: The Verge

Раздел Технологии выходит при поддержке

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков.