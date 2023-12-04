Японский институт создал кабель, чья пропускная способность в 22 раза выше современного интернет-трафика Земли

Инженеры из Японии побили рекорд по передаче данных. Команде удалось передать пакет данных, размером более 20 раз больше оценки мирового интернет-трафика в секунду через один оптоволоконный кабель.

Национальный институт информационно-коммуникационных технологий Японии (NICT) зафиксировал совершенно безумную скорость передачи данных – 22,9 Пбит/с (петабит в секунду), передает NewAtlas. Петабит состоит из одного млн гигабит, так что этой скорости достаточно, чтобы передать весь интернет-трафик 22 раза (он оценивается примерно в 1 Пбит) подряд с остатком пропускной способности. Даже у NASA только 46 Тбит/с или 0,046 Пбит/с.

Чтобы добиться этой вехи, NICT воспользовалась преимуществами нескольких новых технологий. Вместо одной жилы для передачи данных кабель содержит 38 жил, каждая из которых может передавать данные в трех режимах — всего 114 пространственных каналов. Каждый режим в каждом пространственном канале состоит из 750 волновых каналов в трех диапазонах (S, C и L), что обеспечивает полосу пропускания 18,8 ТГц.

Итого это обеспечивает скорость передачи данных 22,9 Пбит/с, что более чем вдвое превышает предыдущий рекорд, установленный в 2020 году. Команда говорит, что оптимизация коррекции ошибок может позволить системе в ее нынешнем виде добиться скорости до 24,7 Пбит/с.