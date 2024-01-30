Япония больше не будет требовать подачи официальных документов на устаревших дискетах и CD

Япония — инновационная страна, лидирующая во многих технологических областях, однако ее государственная система настолько бюрократизирована, что до этого требовала от предприятий предоставлять официальные документы на дискетах и компакт-дисках.

В 2022 году министр по цифровым вопросам Японии Тао Коно призвал прекратить эту устаревшую практику — одним из первых переход осуществило Министерство экономики, торговли и промышленности и объявило, что после 2024 года не будет требовать от предприятий подавать данные на дискетах (то же касается и CD) в соответствии с 34 постановлениями.

Переход усложняет большое количество нормативных документов, предусматривающих использование дискет, компакт-дисков или мини-дисков для подачи документов, и требующие обновления — команда Коно во время аудита обнаружила около 1900 таких протоколов в департаментах, охватывающих такие ключевые отрасли, как коммунальные услуги, горнодобывающая промышленность, производство самолетов или оружия и т.д.

В то же время ускорить процесс может отсутствие дискет (Sony, последний крупный производитель, прекратила их продажу в 2011 году) или ограничение размера файлов, которые они могут вместить.

Еще в 2022 году в США существовал довольно активный бизнес по производству гибких дисков, который получал заказы со всего мира — от авиакомпаний, медицинских учреждений и промышленных предприятий.

Источник: Engadget

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