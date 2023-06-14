Япония построит автономный плавучий город на 40 000 жителей – с площадкой для запуска ракет

Очень амбициозные планы по созданию футуристического города-острова принадлежат японской компании N-Ark.

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Проект под названием Dogen City разработан таким образом, чтобы выдерживать любые подъемы моря, связанные с изменением климата, и снабжать электроэнергией, пищей и водой до 40 000 человек (10 000 – постоянные жители, и остальные – туристы).

В городе, который будет иметь около 4 километров в окружности, будут размещены туристические и медицинские заведения, а также площадка для запуска ракет. Круглая форма, по словам разработчиков, поможет устоять городу даже во время цунами – хотя дополнительных деталей на этот счет пока не раскрывают.

В целом, проект будет разделен на три отдельные зоны: жилое кольцо; подводный центр обработки данных, который будет охлаждаться естественным образом (т.е. морем) и будет содержать систему управления городом и медицинские исследовательские объекты; а также дополнительная плавучая архитектура в пределах искусственной бухты.

В жилой зоне будет много зелени, пищевых производств, школа, спортивные площадки, больницы, парки, стадионы, гостиницы и офисы. Здравоохранению уделят большое внимание – поэтому жители получат доступ к телемедицинским консультациям и высокотехнологичному анализу крови для выявления возможных проблем, а также роботизированной хирургии.

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В N-Ark подсчитали, что ежегодно город потребует около 2 млн литров воды и будет утилизировать 3 288 тонн мусора; также здесь будет производиться почти 7 000 тонн пищи в год и 22 265 000 кВт электроэнергии. Деталей о том, как все это будет обеспечено – еще нет. Хотя на визуализации можно увидеть множество солнечных панелей и мощностей для пищевой промышленности.

Где именно построят город тоже не уточняют, хотя планируют завершить проект к 2030 году.

Источник: New Atlas, N-Ark