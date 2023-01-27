Город для богачей. Власти Зимбабве строят Кибергород за $60 млрд — там разместят президентский дворец и роскошные виллы состоятельных жителей

Нынешний лидер Зимбабве планирует построить новую столицу по дороге в предыдущую — бедный и перенаселенный город Хараре.

В Маунт-Хэмпдене, расположенном в 18 км на северо-восток от Хараре, будет размещаться национальный парламент, президентский дворец, штаб-квартира центрального банка, верховный суд, фондовая биржа, аукционные центры полезных ископаемых и виллы богачей.

«Маунт-Хэмпден — это новый Хараре. Там уже стоит здание парламента, и все министры переезжают туда», — сказал Шаджи Уль Мулк, миллиардер, который поддерживает проект.

Уль Мулк инвестирует 500 миллионов долларов в проект, который, по мнению миллиардера, будет напоминать Дубай, где он сейчас проживает.

Рекламный щит представляет зеленые аллеи, высокие многоэтажки и сияющие торговые центры — и все это для многонациональной группы состоятельных жителей. Проект также предусматривает строительство солнечной электростанции, которая станет важным преимуществом для страны, переживающей 19-часовые ежедневные отключения электроэнергии.

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Новая столица будет кардинально отличаться от Хараре, за 20 лет превратившегося в замусоренный город с разбитыми дорогами, без надежного электро- и водоснабжения. Коммерческие здания в столице заполнены всего на 40%, а центр города переполнен уличными торговцами.

Будущая застройка Маунт-Хэмпдена отражает «желание правящей элиты не портить себе жизнь наблюдениями за грязью и бедностью», говорит Стивен Чан, профессор мировой политики в Школе восточных и африканских исследований в Лондоне.

В 2005 году лидеры Зимбабве «расчистили» дебри и неофициальные предприятия в городах с помощью землеройной техники в рамках программы под названием «Операция Мурамбацвина» (в переводе с языка шона означает «вывезти мусор»), в результате которой было перемещено 2,4 миллиона людей. Теперь вместо того, чтобы решать глубинные проблемы, чиновники решили полностью перенести столицу.

По мнению критиков, это лишь последняя попытка президента Зимбабве 80-летнего Эммерсона Мнангагвы (пришел к власти в 2017 году в результате государственного переворота) возродить национальную экономику, почти потерпевшую крах. Он анонсировал проекты по строительству шахт и скотобоен, на общую сумму около 30 млн долларов, однако ни один из них не был реализован. Хроническая нехватка иностранной валюты затрудняет продвижение больших строительных проектов. Валюта Зимбабве упала, процентные ставки здесь самые высокие в мире, а годовая инфляция составляет 244%.

Но все это Мнангагву не пугает. Президент заложил первый камень в фундамент проекта 20 июля, сказав, что это является свидетельством его способности привлекать финансирование.

Investor confidence is growing in Zimbabwe! This weekend construction began on the multimillion-dollar Cyber City in Mount Hampden. Under my leadership we shall open the door to more investment and build a brighter future for our country. Action, not words! pic.twitter.com/i0x8GeG4Cd — President of Zimbabwe (@edmnangagwa) November 14, 2022

Мнангагва не единственный, кто мечтает строить с нуля кибергорода. Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман планирует создать футуристический город Неом за 500 миллиардов долларов, а президент Индонезии Джоко Видодо настаивает на строительстве новой столицы Нусантара, ориентировочной стоимостью 34 миллиарда долларов.

Со всем тем, для Зимбабве, охваченного экономическими и политическими потрясениями в последние два десятилетия, вызовы огромны. Страна не может заработать достаточно иностранной валюты, чтобы финансировать импорт необходимых ей продовольствия и топлива и заблокирована на международных рынках капитала, поскольку не может обслуживать внешний долг в размере 13 миллиардов долларов.

Тендай Бити, ведущий оппозиционер и бывший министр финансов Зимбабве, говорит, что никаких планов не было представлено на утверждение парламента, поэтому есть обеспокоенность в отсутствии деталей об условиях инвестиций в Маунт-Хэмпден.

Событие привлекает интерес Китая, поддержавшего Зимбабве во время освободительной борьбы, в которой участвовал Мнангагва. Азиатская страна сама построила новое здание парламента в Маунт-Хэмпдене стоимостью 140 миллионов долларов и презентовала Зимбабве.

Заместитель министра местного самоуправления Мариан Чомбо, департамент которого курирует муниципалитеты, сказал в ответе на письменные запросы, что кибергород привлекает интерес коммерческих, розничных и промышленных инвесторов, не называя их имен. Ул Мулк сказал, что крупнейший в Зимбабве банк, CBZ Holdings, уже выделил 100 миллионов долларов финансирования.

Инвесторам предлагают пятилетнее освобождение от уплаты налога на компанию, более низкий налог на прибыль для работников и ускоренное разрешение на иммиграцию для иностранного персонала.

По крайней мере, 12% из 250 роскошных вилл, которые будут построены на начальном этапе, раскуплены заранее, по словам Ула Мулка. Стоимость одной составляет около полумиллиарда долларов. По данным Всемирного банка, годовой доход на душу населения в Зимбабве составляет 1737 долларов.

Если Маунт-Хэмпден все-таки начнут застраивать, Хараре, скорее всего, столкнется с последующим упадком. Город был основан в 1890 году Пионерской колонией — группой наемников, которую направил южноафриканский бизнесмен и политик Сесиль Джон Роудс из Британской южноафриканской компании — с целью завоевать территорию, которая считалась богатой золотом. Хараре создавали для 200-тысячного населения, а ныне в нем проживает 1,6 млн человек, за которыми не успевают инфраструктура и услуги.

«Мусор лежит неубранным месяцами. Повсюду стоят лужи, поскольку канализация забита. Дороги в ямах. Вода из кранов течет вонючая», — говорит 38-летний Эндрю Мушонга, житель Хараре.

Местные жители, расположенные ближе к запланированной застройке, однажды проснулись и увидели рекламный щит вдоль дороги Old Mazowe, проходящей на северо-запад от Хараре. Он обозначал место новой столицы, включая будущий торговый центр, который должны построить возле кирпичных домов жителей. Значительная часть 13 000 гектаров, отведенных под застройку, уже расчищена и сейчас там стоит только один дом. Владелец недвижимости отказался от комментариев.

Но даже учитывая расчищенную землю, все еще есть сомнения, что развитие проекта когда-нибудь будет прогрессировать.

«Это была бы аномалия в стране, где большинство столкнулось с упадком инфраструктуры. Вряд ли это когда-нибудь будет построено даже в Зимбабве, стране с искаженными приоритетами», — сказал лондонский профессор Стивен Чан.

Источник: Bloomberg