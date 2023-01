Город для богачей. Власти Зимбабве строят Кибергород за $60 млрд — там разместят президентский дворец и роскошные виллы состоятельных жителей

Нынешний лидер Зимбабве планирует построить новую столицу по дороге в предыдущую — бедный и перенаселенный город Хараре.

В Маунт-Хэмпдене, расположенном в 18 км на северо-восток от Хараре, будет размещаться национальный парламент, президентский дворец, штаб-квартира центрального банка, верховный суд, фондовая биржа, аукционные центры полезных ископаемых и виллы богачей.

Уль Мулк инвестирует 500 миллионов долларов в проект, который, по мнению миллиардера, будет напоминать Дубай, где он сейчас проживает.

Рекламный щит представляет зеленые аллеи, высокие многоэтажки и сияющие торговые центры — и все это для многонациональной группы состоятельных жителей. Проект также предусматривает строительство солнечной электростанции, которая станет важным преимуществом для страны, переживающей 19-часовые ежедневные отключения электроэнергии.

Новая столица будет кардинально отличаться от Хараре, за 20 лет превратившегося в замусоренный город с разбитыми дорогами, без надежного электро- и водоснабжения. Коммерческие здания в столице заполнены всего на 40%, а центр города переполнен уличными торговцами.

Будущая застройка Маунт-Хэмпдена отражает «желание правящей элиты не портить себе жизнь наблюдениями за грязью и бедностью», говорит Стивен Чан, профессор мировой политики в Школе восточных и африканских исследований в Лондоне.

В 2005 году лидеры Зимбабве «расчистили» дебри и неофициальные предприятия в городах с помощью землеройной техники в рамках программы под названием «Операция Мурамбацвина» (в переводе с языка шона означает «вывезти мусор»), в результате которой было перемещено 2,4 миллиона людей. Теперь вместо того, чтобы решать глубинные проблемы, чиновники решили полностью перенести столицу.

По мнению критиков, это лишь последняя попытка президента Зимбабве 80-летнего Эммерсона Мнангагвы (пришел к власти в 2017 году в результате государственного переворота) возродить национальную экономику, почти потерпевшую крах. Он анонсировал проекты по строительству шахт и скотобоен, на общую сумму около 30 млн долларов, однако ни один из них не был реализован. Хроническая нехватка иностранной валюты затрудняет продвижение больших строительных проектов. Валюта Зимбабве упала, процентные ставки здесь самые высокие в мире, а годовая инфляция составляет 244%.

Но все это Мнангагву не пугает. Президент заложил первый камень в фундамент проекта 20 июля, сказав, что это является свидетельством его способности привлекать финансирование.

Investor confidence is growing in Zimbabwe!

This weekend construction began on the multimillion-dollar Cyber City in Mount Hampden.

Under my leadership we shall open the door to more investment and build a brighter future for our country.

Action, not words! pic.twitter.com/i0x8GeG4Cd

— President of Zimbabwe (@edmnangagwa) November 14, 2022