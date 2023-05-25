Игра Death From Above вышла в Раннем доступе Steam — вместе с новым трейлером и саундтреком «Мій сокіл» группы «Антитіла»

Как и планировалось, сегодня в Раннем доступе Steam вышла игра Death From Above. Это аркадный симулятор оператора дрона, который в рядах ВСУ борется с российскими оккупантами.

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Death From Above – это короткая, примерно 90-минутная однопользовательская аркадная игра-симулятор дрона, действие которой происходит во время российского вторжения в Украину. Игрок берет на себя роль украинского военного, оператора дрона, борющегося с враждебными силами, спасающего ценное оборудование и восстанавливающего ключевые линии связи, разрушенные конфликтом.

К выходу игры в Раннем доступе Steam разработчики создали новый релизный трейлер, который лучше раскрывает геймплей и демонстрирует, какие действия можно будет выполнять с помощью дрона. Также трейлер показывает некоторые сюрпризы, которые разработчики добавили в игру в качестве благодарности сообществу.

Кроме того, группа «Антитіла» опубликовала клип на песню «Мій сокіл», которая стала главной композицией саундтрека игры.

После релиза Death From Above в Раннем доступе Steam 30% чистой прибыли от продаж игры передадут двум украинским благотворительным организациям: «Повернись живим» и «Армія дронів». Как только разработка окупится, объем пожертвований увеличится до 70% чистой прибыли, а остальные 30% пойдут на разработку нового контента для игры.