Death From Above – гра про оператора дрона в лавах ЗСУ – вийде в Дочасному доступі Steam 25 травня. Саундрек до неї написали «Антитіла» 

Кілька місяців тому на Kickstarter запустили проєкт нової гри Death From Above. Це аркадний симулятор оператора дрона, який бореться з російськими окупантами під час повномасштабного вторгнення в Україну. Розробка гри йде згідно з планом, й вже за тиждень – 25 травня – вона з’явиться в Дочасному доступі Steam.

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Death From Above — це коротка, приблизно 90-хвилинна однокористувацька аркадна гра-симулятор дрона, дія якої відбувається під час російського вторгнення в Україну. Гравець бере на себе роль українського військового, оператора дрона, який бореться з ворожими силами, рятує цінне обладнання та відновлює ключові лінії зв’язку, зруйновані конфліктом.

Гру Death From Above спільно розробляють фінська студія Rockodile Games та українська Octobear Knight Games. Видавцем гри виступає новий німецький паблішер Lesser Evil. Розробники співпрацюють з українськими військовими й технологічними організаціями («Аеророзвідка», ГІС «АРТА»), а також з українськими митцями. До роботи над грою долучилась студія Octobear Knight Games та деякі музиканти. Так, стало відомо, що український гурт «Антитіла» створив саундрек до гри.

Розробники мають намір не лише привертати увагу ігрової спільноти до віроломного російського нападу на Україну, але також планують надавати фінансову підтримку нашій країні. Зазначається, що 30% від суми чистого доходу, отриманого від продажу гри в Steam, буде направлено до фондів «Повернись живим» та «Армія дронів». Після виходу на беззбитковість, розмір відрахувань планується збільшити до 70%, а решту 30% спрямують на подальший розвиток проєкту.