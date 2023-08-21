Новости Игры 21.08.2023 в 19:20

Игра The Invincible по роману Лема выйдет 6 ноября и получит украинскую локализацию

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Польская студия Starward Industries опубликовала новый трейлер грядущей игры The Invincible. Ролик раскрывает дату выхода проекта ─ игроки смогут отправиться на изучение загадочной планеты уже 6 ноября 2023 года.

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The Invincible — это приключенческий фантастический триллер от первого лица, разработанный на базе романа «Неопбедимый» Станислава Лема. События разворачиваются на планете Регис-3, где астробиолог Ясна ищет своих пропавших членов экипажа. Во время поисков игроку предстоит столкнуться с научными феноменами на страшной планете, опасными механическими существами, находить фрагменты утраченного и попутно столкнуться с наибольшей угрозой для человечества. Проект выполнен в стилистике ретро-футуризма и атомпанка.

Игра The Invincible выйдет на платформах ПК, PlayStation 5 та Xbox Series X/S. Разработчики подготовили украинскую локализацию ─ переведен текст и доступны украинские субтитры.

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