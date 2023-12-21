Игровой 2023-й в цифрах — инфографика GamesIndustry

Издание GamesIndustry.biz выпустило ежегодную инфографику Year In Numbers 2023, которая дает представление о делах индустрии видеоигр в конце года. Здесь рассказывается о самых продаваемых играх, крупнейших рынках, глобальном доходе и многое другое.
Общий доход индустрии — 184 млрд долларов. Наибольшая доля у мобильного сегмента (90 млрд), 52,3 млрд принесли консоли, а ПК — 38,4 млрд долларов.
Для отчета использовались данные экспертных организаций:
- Стоимость мирового игрового рынка (предоставлено Newzoo)
- Общий доход от продажи игр в коробках и цифровых версиях (по данным Newzoo)
- Крупнейшие мобильные игры, издатели и страны как по доходам, так и по количеству загрузок (Sensor Tower)
- Наиболее продаваемые игры в Великобритании (по данным GfK), США (по данным Circana) и Японии (по данным Famitsu)
- Наиболее освещаемые игры и компании по количеству статей (предоставлено ICO через Footprints, на основе данных более 18 000 сайтов)
- Самые влиятельные лица на YouTube, самые популярные трейлеры и проморолики игр, а также самые популярные видеоигры в TikTok (по данным Fancensus).