Игровой 2023-й в цифрах — инфографика GamesIndustry

Издание GamesIndustry.biz выпустило ежегодную инфографику Year In Numbers 2023, которая дает представление о делах индустрии видеоигр в конце года. Здесь рассказывается о самых продаваемых играх, крупнейших рынках, глобальном доходе и многое другое.

Общий доход индустрии — 184 млрд долларов. Наибольшая доля у мобильного сегмента (90 млрд), 52,3 млрд принесли консоли, а ПК — 38,4 млрд долларов.

Для отчета использовались данные экспертных организаций: