Новости Игры 21.12.2023 в 09:58 comment views icon

Игровой 2023-й в цифрах — инфографика GamesIndustry

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Юрій Орос

Автор новин

Игровой 2023-й в цифрах — инфографика GamesIndustry

Издание GamesIndustry.biz выпустило ежегодную инфографику Year In Numbers 2023, которая дает представление о делах индустрии видеоигр в конце года. Здесь рассказывается о самых продаваемых играх, крупнейших рынках, глобальном доходе и многое другое.

Общий доход индустрии — 184 млрд долларов. Наибольшая доля у мобильного сегмента (90 млрд), 52,3 млрд принесли консоли, а ПК — 38,4 млрд долларов.

Для отчета использовались данные экспертных организаций:

  • Стоимость мирового игрового рынка (предоставлено Newzoo)
  • Общий доход от продажи игр в коробках и цифровых версиях (по данным Newzoo)
  • Крупнейшие мобильные игры, издатели и страны как по доходам, так и по количеству загрузок (Sensor Tower)
  • Наиболее продаваемые игры в Великобритании (по данным GfK), США (по данным Circana) и Японии (по данным Famitsu)
  • Наиболее освещаемые игры и компании по количеству статей (предоставлено ICO через Footprints, на основе данных более 18 000 сайтов)
  • Самые влиятельные лица на YouTube, самые популярные трейлеры и проморолики игр, а также самые популярные видеоигры в TikTok (по данным Fancensus).

Игровой 2023-й в цифрах — инфографика GamesIndustry Игровой 2023-й в цифрах — инфографика GamesIndustry Игровой 2023-й в цифрах — инфографика GamesIndustry Игровой 2023-й в цифрах — инфографика GamesIndustry Игровой 2023-й в цифрах — инфографика GamesIndustry Игровой 2023-й в цифрах — инфографика GamesIndustry Игровой 2023-й в цифрах — инфографика GamesIndustry

 

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