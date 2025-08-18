Индийская Mahindra создала бэтмобиль: ограниченная версия внедорожника BE 6 Electric Origin

Индийский автопроизводитель Mahindra представил лимитированную версию своего электрического SUV BE 6 под названием Batman Edition. Компания описывает ее как «серийный автомобиль, воплощающий уникальное сочетание кинематографического наследия и современной роскоши, вдохновленный культовой трилогией Кристофера Нолана «Темный Рыцарь» от Warner Bros. Pictures«.

Специальная версия основана на топовой комплектации Mahindra BE 6. Автомобиль оснащен аккумулятором емкостью 79 кВт-ч, обеспечивающим до 550 км пробега по циклу WLTP. На заднюю ось установлен электромотор мощностью 282 л.с. (210 кВт / 286 PS) с крутящим моментом 380 Н-м. Модель также получила систему помощи водителю второго уровня и современные дисплеи, включая экран в центре рулевого колеса (хотя при срабатывании подушки безопасности это может быть опасным).

Но самое интересное в случае Mahindra BE 6 Batman Edition — это изменения во внешности и интерьере автомобиля.

Экстерьер:

Уникальный цвет Satin Black, доступный только для этой серии

Индивидуальная декаль Batman на передних дверях

Легкосплавные диски R20, добавляющие спортивности

Подвеска и тормозные суппорты, окрашенные в Alchemy Gold, создают яркий контраст с черным кузовом

Специальный шильдик «BE 6 × The Dark Knight» сзади

Логотип Бэтмена из трилогии Нолана размещен на: колпачках колес, передних крыльях, заднем бампере, окнах и заднем стекле

Крыша Infinity Roof с эмблемой Bat

Лампы подсветки Night Trail проецируют символ Бэтмена на дорогу

Подпись Batman Edition на задней двери

Интерьер:

Памятная табличка Batman Edition в золотистом оттенке на панели приборов с серийным номером

Панель из углеродной кожи с золотистым обрамлением вокруг кокпита

Комбинация замши и кожи с золотистым швом и вышитыми эмблемами Бэтмена

Золотистые акценты на руле, контроллере In-Touch, электронном тормозе и ключе с брелоком

Логотип Бэтмена выгравирован на кнопке Boost, сиденьях и элементах салона

Графика с эмблемой Бэтмена на панели перед пассажиром

Ремни с открытым креплением в стиле спорткаров и брендирование Batman Edition

Анимация приветствия Batman Edition на мультимедийной системе

Специальные звуки двигателя, вдохновленные фильмами о Бэтмене

Цена Mahindra BE 6 Batman Edition стартует с менее чем $27 500. Серия ограничена 300 экземплярами, а старт бронирования назначен на 23 августа.

Источник: electrek, mahindraelectricsuv