Новости Авто 18.08.2025 comment views icon

Индийская Mahindra создала бэтмобиль: ограниченная версия внедорожника BE 6 Electric Origin

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Индийская Mahindra создала бэтмобиль: ограниченная версия внедорожника BE 6 Electric Origin

Индийский автопроизводитель Mahindra представил лимитированную версию своего электрического SUV BE 6 под названием Batman Edition. Компания описывает ее как «серийный автомобиль, воплощающий уникальное сочетание кинематографического наследия и современной роскоши, вдохновленный культовой трилогией Кристофера Нолана «Темный Рыцарь» от Warner Bros. Pictures«.

Специальная версия основана на топовой комплектации Mahindra BE 6. Автомобиль оснащен аккумулятором емкостью 79 кВт-ч, обеспечивающим до 550 км пробега по циклу WLTP. На заднюю ось установлен электромотор мощностью 282 л.с. (210 кВт / 286 PS) с крутящим моментом 380 Н-м. Модель также получила систему помощи водителю второго уровня и современные дисплеи, включая экран в центре рулевого колеса (хотя при срабатывании подушки безопасности это может быть опасным).

Но самое интересное в случае Mahindra BE 6 Batman Edition — это изменения во внешности и интерьере автомобиля.

Экстерьер:

  • Уникальный цвет Satin Black, доступный только для этой серии
  • Индивидуальная декаль Batman на передних дверях
  • Легкосплавные диски R20, добавляющие спортивности
  • Подвеска и тормозные суппорты, окрашенные в Alchemy Gold, создают яркий контраст с черным кузовом
  • Специальный шильдик «BE 6 × The Dark Knight» сзади
  • Логотип Бэтмена из трилогии Нолана размещен на: колпачках колес, передних крыльях, заднем бампере, окнах и заднем стекле
  • Крыша Infinity Roof с эмблемой Bat
  • Лампы подсветки Night Trail проецируют символ Бэтмена на дорогу
  • Подпись Batman Edition на задней двери

Интерьер:

  • Памятная табличка Batman Edition в золотистом оттенке на панели приборов с серийным номером
  • Панель из углеродной кожи с золотистым обрамлением вокруг кокпита
  • Комбинация замши и кожи с золотистым швом и вышитыми эмблемами Бэтмена
  • Золотистые акценты на руле, контроллере In-Touch, электронном тормозе и ключе с брелоком
  • Логотип Бэтмена выгравирован на кнопке Boost, сиденьях и элементах салона
  • Графика с эмблемой Бэтмена на панели перед пассажиром
  • Ремни с открытым креплением в стиле спорткаров и брендирование Batman Edition
  • Анимация приветствия Batman Edition на мультимедийной системе
  • Специальные звуки двигателя, вдохновленные фильмами о Бэтмене

Цена Mahindra BE 6 Batman Edition стартует с менее чем $27 500. Серия ограничена 300 экземплярами, а старт бронирования назначен на 23 августа.

Источник: electrek, mahindraelectricsuv

Популярные новости

arrow left
arrow right
Honda показала Super EV Concept — компактный городской электрокроссовер
Новый электрокроссовер BYD Sealion 06 — 605 км хода, 388 л.с. и холодильник за $21 тыс.
24 мировых рекорда: электрогиперкар Rimac Nevera R за €2,3 млн демонстрирует потенциал EV
Электрокроссовер за $10 500: BYD представила Yuan Up Pilot
Новые Rivian Gen 2 Quad R1T и R1S — снова четыре мотора и «танковый разворот»
Более дешевая Tesla или уменьшенная Model Y? Замечен странный прототип авто
Плохо ревут: Dodge отзывает все электрические Charger Daytona из-за неправильной имитации грохота ДВС
Tesla Model Y больше не самое популярное авто в мире — кто новый король?
Hyundai показала электрокроссовер Elexio: «умная» подвеска, морозостойкость и мощность до 312 л.с.
Tesla виновна в смертельной аварии и должна заплатить $329 млн, — решение суда
Калифорния пытается запретить продажи Tesla в суде — из-за обманчивой рекламы Autopilot и FSD
Ford Mustang Mach-E после трех лет — 400 тыс. км пробега, 92% ресурса батареи и $8700 экономии на топливе
Subaru представила электрокроссовер Uncharted — с разгоном до «сотни» за 5 секунд и запасом хода 492 км
Электромобиль MG4 за $11 тыс. преодолевает 537 км благодаря батарее нового поколения
FX Super One — минивэн будущего от Faraday Future с ИИ, массажем и экраном на радиаторе
Электрический минивэн Mercedes VLE преодолел 1100 км от Штутгарта до Рима
Владелец Tesla Cybertruck сгорел при температуре 2760°C — иск обосновывает, что этого бы не произошло в нормальном электрокаре
Highlander станет электрическим: Toyota расширяет линейку электрокроссоверов
«Алло» начинает продажи авто Xiaomi SU7 — доступны четыре модели от 1,38 млн грн
Mercedes испытывает твердотельные батареи: более 1000 км хода и меньшая стоимость
В этой маленькой стране 76% новых авто электрические, и она не в Европе
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить