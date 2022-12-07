Инновационный аккумулятор StoreDot для электромобилей заряжается от 10% до 80% за 10 минут и выдерживает 1000 циклов

Компания объявила, что ее революционная технология экстремально быстрой зарядки аккумуляторной батареи электромобиля 100in5 была успешно проверена ведущей независимой лабораторией аккумуляторов в Израиле.

Лаборатория Shmuel De-Leon Energy успешно подтвердила коммерческую пригодность элемента StoreDot 100in5 и его превосходную способность к быстрой зарядке, а также высокие энергетические характеристики по сравнению с другими существующими типами аккумуляторов для электромобилей.

Ученые из лаборатории Shmuel De-Leon Energy оценили плотность энергии ячейки StoreDot, скорость зарядки, условия работы и цикличность.

Курс EXCEL ДЛЯ БІЗНЕСУ Опануйте Excel усього за 1,5 місяця і підвищуйте ефективність бізнес-процесів у себе в компанії. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Испытания подтвердили лидирующую в отрасли плотность хранения энергии элемента – 300 Втч/кг, а также работоспособность после 1000 последовательных циклов сверхбыстрой зарядки аккумулятора.

«В последние месяцы мы успешно завершили публичную демонстрацию зарядки аккумуляторов StoreDot XFC», — рассказал генеральный директор StoreDot Дорон Майерсдорф. «Однако передача нашей технологии для независимой оценки ведущей аккумуляторной лабораторией Shmuel De-Leon Energy была важна для независимой проверки наших технологий сверхбыстрой зарядки».

Ячейка 100in5 успешно преодолела 1000 циклов экстремально быстрой зарядки во время оценки в октябре. Аккумуляторы неоднократно заряжались от 10 до 80 процентов емкости всего за десять минут, а затем разряжались в течение одного часа перед повторной зарядкой. Компания заявила, что до завершения первых 600 циклов заметной деградации батареи не было зарегистрировано.

В начале этого года StoreDot начала поставлять аккумуляторы для электромобилей OEM-партнерам по всему миру для тестирования в реальных условиях.

Хотя испытания уже ведутся, анализ аккумуляторов StoreDot лабораторией Shmuel De-Leon Energy только подтвердил, что элемент может стать одним из наиболее выдающихся достижений в технологии электромобилей за последнее время. Долговечность аккумуляторных элементов, несомненно, является проблемой для некоторых покупателей автомобилей, которые предъявляют высокие требования к авто. Сотрудники лаборатории, ответственные за тестирование нового аккумулятора, отметили в отчете:

«Технология быстрой зарядки аккумуляторов StoreDot EV является прорывом и меняет правила игры в автомобильной промышленности».

StoreDot планирует коммерческую продажу ячеек 100in5 в 2024 году, а в будущем еще уменьшить время их зарядки. К 2028 году компания планирует предложить скорость зарядки из расчета 100 миль (161 км) за три минуты, а в течение следующих десяти лет — 100 миль за две минуты.

Источник: Teslarati