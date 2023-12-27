Новости IT-бизнес 27.12.2023 в 09:35 comment views icon

Интеграция искусственного интеллекта и обновление устройств обеспечат рост продаж ПК в 2024 году – аналитики

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Вадим Карпусь

Автор новостей

По мнению аналитиков, спад продаж персональных компьютеров, скорее всего, закончится в следующем году, поскольку потребители, похоже, готовы покупать новые ПК. Кроме того, спрос на устройства, оснащенные функциями искусственного интеллекта, еще больше подстегнет рынок.

«В конце трудного года для рынка ПК наконец-то появился повод для оптимизма. Canalys ожидает, что рынок ПК вернется к росту на 8% в 2024 году, поскольку клиенты стремятся обновить ПК эпохи пандемии и появляются новые устройства с поддержкой искусственного интеллекта», — заявили аналитики Бен Кэдди и Кирен Джессоп.

В Canalys также считают, что прекращение поддержки операционной системы Windows 10 с 14 октября 2025 года «может помешать сотням миллионов устройств получить вторую жизнь», что будет способствовать дальнейшему увеличению продаж новых ПК. А также это, вероятно, вызовет резкое увеличение количества электронных отходов.

«Ожидается, что обширная и устаревшая база коммерческих ПК, превысившая четырехлетний рубеж к 2024 году, потребует обновления, что совпадет с насущной потребностью в переходе на Windows 11», — сообщает исследовательская компания IDC.

В IDC ожидают, что в следующем году рынок ПК может вырасти на 3,4% по сравнению с 2023 годом.

Предыдущие данные IDC показали, что в 2020 году наблюдался самый высокий рост мировых продаж ПК с 2010 года, чему способствовал переход к удаленной работе и обучению, вызванный пандемией. Но с начала 2022 года поставки последовательно сокращались ежеквартально, что было вызвано макроэкономическими трудностями, слабым розничным и коммерческим спросом, а также пересмотром IТ-бюджетов.

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По мнению Canalys, бум генеративного искусственного интеллекта может повысить продажи ПК, поскольку потребители активно стремятся интегрировать функции ИИ, которые повышают производительность и качество досуга. Canalys прогнозирует, что 60% компьютеров, проданных в 2027 году, будут оснащены ИИ.

По мнению аналитиков IDC, сначала ПК со встроенным ИИ будут ориентированы на определенные сегменты корпоративного рынка. Но благодаря снижению затрат и увеличению количества вариантов использования они смогут найти путь на более широкий рынок.

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Источник: cnbc

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