Припинення підтримки Windows 10 може відправити на смітник 240 млн комп’ютерів ─ Canalys Research

План Microsoft із припинення підтримки операційної системи Windows 10 може призвести до утилізації близько 240 млн ПК, що потенційно призведе до збільшення кількості відходів на звалищі, повідомляє Canalys Research.

Хоча багато ПК можуть залишатися працездатними протягом багатьох років після припинення підтримки ОС, Canalys попереджає, що попит на пристрої без оновлень безпеки може бути низьким. Це може змусити власників позбавлятися старих пристроїв.

Раніше Microsoft заявила, що підтримка Windows 10 завершиться 14 жовтня 2025 року. Також компанія планує надавати платні оновлення безпеки для пристроїв з Windows 10 до жовтня 2028 року, хоча не уточнила, якою буде їхня річна вартість.

Якщо структура цін на розширену підтримку Windows 10 відображатиме попередні тенденції, перехід на нові ПК може виявитися більш рентабельним, ніж підтримка старих. Це призведе до збільшення кількості старих ПК, що вирушають на сміттєзвалище, вважають у Canalys. Електронні відходи від цих 240 млн утилізованих комп’ютерів можуть важити приблизно 480 млн кг.

Зазначається, що компоненти старих комп’ютерів можна видобувати та переробляти. Наприклад, батареї ноутбуків можна переробляти практично нескінченно для відновлення таких металів, як літій, кобальт, нікель та мідь. Жорсткі диски комп’ютерів та серверів також можуть використовуватися для перероблення та збору матеріалів, які надалі застосовуються у двигунах електромобілів та виробництві відновлюваної енергії. Однак жорсткі диски часто викидаються до закінчення терміну їх експлуатації, що призводить до надлишку рідкоземельних відходів магнітних матеріалів.

Джерело: reuters