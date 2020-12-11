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YouTube Music начал рассылать пользователям итоги года «Your 2020 music journey»

YouTube Music начал рассылать пользователям итоги года «Your 2020 music journey»

YouTube Music начал рассылать пользователям итоги года «Your 2020 music journey»


YouTube Music последовал примеру Spotify и Apple Music, тоже представив пользователям статистику об их музыкальных предпочтениях за 2020 год. Сервис начал рассылать подписчикам письма с названием «Your 2020 music journey», которые и рассказывают о музыкальных вкусах.

В частности, пользователи могут узнать о том, кто стал для них артистом №1, какой трек/альбом стали любимыми в этом году, сколько всего времени ушло на прослушивание музыки, какой месяц стал самым музыкальным и т.д.

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Кроме того, в самом приложении YouTube Music можно найти раздел «Треки года», который содержит персональный плейлист «Мой 2020-й: топ», а также списки воспроизведений «Топ-хиты — 2020», «Лучший украинский поп — 2020», «Лучший рок и метал — 2020» и другие.

А кто для вас стал музыкальным открытием 2020-го?

Источник: 9to5google

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