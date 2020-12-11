YouTube Music начал рассылать пользователям итоги года «Your 2020 music journey»

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YouTube Music последовал примеру Spotify и Apple Music, тоже представив пользователям статистику об их музыкальных предпочтениях за 2020 год. Сервис начал рассылать подписчикам письма с названием «Your 2020 music journey», которые и рассказывают о музыкальных вкусах.

В частности, пользователи могут узнать о том, кто стал для них артистом №1, какой трек/альбом стали любимыми в этом году, сколько всего времени ушло на прослушивание музыки, какой месяц стал самым музыкальным и т.д.

Кроме того, в самом приложении YouTube Music можно найти раздел «Треки года», который содержит персональный плейлист «Мой 2020-й: топ», а также списки воспроизведений «Топ-хиты — 2020», «Лучший украинский поп — 2020», «Лучший рок и метал — 2020» и другие.

А кто для вас стал музыкальным открытием 2020-го?

Источник: 9to5google