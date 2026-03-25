Музыкальная разведка: Spotify запустил SongDNA — интерактивный инструмент исследования трека

Spotify представил новую бета-функцию, которая может полностью изменить способ исследования музыки на платформе. Функция называется SongDNA и позволяет углубиться в творческую сеть по любому треку, помогая вам исследовать все — от авторов песни до ее каверов, сэмплов и тому подобное.





SongDNA встроена непосредственно в экран «Сейчас играет» в приложении Spotify. Идея заключается в том, чтобы помочь пользователям глубже погрузиться в треки, которые им нравятся, создавая карту информации одним касанием.

Однако это не просто статическая информация, как, например, в функции «О песне». SongDNA разработана как интерактивный инструмент открытия. Вы можете коснуться любого участника, чтобы исследовать других исполнителей, с которыми он работал, а затем продолжать разветвляться, чтобы находить связанные треки, каверы, интерполяции и тому подобное.

Spotify утверждает, что SongDNA работает на основе сочетания данных, предоставленных исполнителями, и взносов сообщества. Исполнители и лейблы также могут управлять тем, как их работы отображаются через Spotify for Artists.

Чтобы воспользоваться SongDNA, нужно:





Открыть меню «Сейчас играет» во время прослушивания трека;

Прокрутите вниз, чтобы найти карточку SongDNA на поддерживаемых треках;

Прикоснуться, чтобы увидеть соавторов песни, сэмплы, интерполяции, каверы и тому подобное.

Spotify позиционирует SongDNA как дополнение к существующей функции «О песне». Хотя последняя сосредоточена на рассказе, SongDNA — это полностью об исследовании, превращая каждый трек в то, что Spotify описывает как «захватывающий опыт». SongDNA сейчас находится в бета-версии и разворачивается для пользователей Spotify Premium на Android и iOS. Более широкое развертывание будет продолжаться в течение апреля.

В общем, история SongDNA начинается в ноябре 2025 года: Spotify объявил, что приобрел компанию WhoSampled — именно ее технология лежит в основе функции отображения сэмплов и каверов. Условия сделки не разглашаются. Однако Spotify получил как команду WhoSampled, так и всю ее базу данных. А она у WhoSampled насчитывает более 1,2 млн песен и 622 тыс. сэмплов, а также каверы, ремиксы и информацию об исполнителях.

Первые следы SongDNA были обнаружены еще в октябре 2025 года — реверс-инженер Джейн Манчун Вонг нашла ссылку на функцию в коде приложения и опубликовала скриншоты того, как она должна была бы выглядеть. В следующем месяце Spotify официально подтвердил планы по запуску SongDNA в начале 2026 года.

Неофициально функция начала появляться на устройствах еще в прошлом месяце. Таким образом, от первого обнаружения в коде до публичного бета-запуска прошло около пяти месяцев. SongDNA может составить серьезную конкуренцию сервису TIDAL с его интерактивными кредитами, который также позволяет исследовать музыку через авторов песен.

Чтобы получить ранний доступ к функции через Spotify for Artists Preview, необходимо иметь права администратор или редактора в Spotify for Artists, не менее 10 активных слушателей в месяц, а также версию мобильного приложения 9.1.28 или выше.

Исполнители с более чем 5 000 активных слушателей в месяц могут добавлять новых участников в SongDNA или удалять тех, что были добавлены ранее — изменения в Spotify for Artists отображаются в приложении в течение 48 часов. В то же время существуют ограничения: нельзя скрыть главного исполнителя, фичеринг или ремикс-автора. Кроме того, если человек ранее не был указан в кредитах на Spotify, добавить его как нового участника невозможно.





Источник: Android Authority