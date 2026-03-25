Новости Софт 25.03.2026 comment views icon

Музыкальная разведка: Spotify запустил SongDNA — интерактивный инструмент исследования трека

author avatar

Шадрін Андрій

Редакор та автор новин

Музична розвідка: Spotify запускає SongDNA — інтерактивний інструмент дослідження трека

Spotify представил новую бета-функцию, которая может полностью изменить способ исследования музыки на платформе. Функция называется SongDNA и позволяет углубиться в творческую сеть по любому треку, помогая вам исследовать все — от авторов песни до ее каверов, сэмплов и тому подобное.


SongDNA встроена непосредственно в экран «Сейчас играет» в приложении Spotify. Идея заключается в том, чтобы помочь пользователям глубже погрузиться в треки, которые им нравятся, создавая карту информации одним касанием.

Однако это не просто статическая информация, как, например, в функции «О песне». SongDNA разработана как интерактивный инструмент открытия. Вы можете коснуться любого участника, чтобы исследовать других исполнителей, с которыми он работал, а затем продолжать разветвляться, чтобы находить связанные треки, каверы, интерполяции и тому подобное.

Фото: Spotify / Engadget

Spotify утверждает, что SongDNA работает на основе сочетания данных, предоставленных исполнителями, и взносов сообщества. Исполнители и лейблы также могут управлять тем, как их работы отображаются через Spotify for Artists.

Чтобы воспользоваться SongDNA, нужно:


  • Открыть меню «Сейчас играет» во время прослушивания трека;
  • Прокрутите вниз, чтобы найти карточку SongDNA на поддерживаемых треках;
  • Прикоснуться, чтобы увидеть соавторов песни, сэмплы, интерполяции, каверы и тому подобное.

Spotify позиционирует SongDNA как дополнение к существующей функции «О песне». Хотя последняя сосредоточена на рассказе, SongDNA — это полностью об исследовании, превращая каждый трек в то, что Spotify описывает как «захватывающий опыт». SongDNA сейчас находится в бета-версии и разворачивается для пользователей Spotify Premium на Android и iOS. Более широкое развертывание будет продолжаться в течение апреля.

В общем, история SongDNA начинается в ноябре 2025 года: Spotify объявил, что приобрел компанию WhoSampled — именно ее технология лежит в основе функции отображения сэмплов и каверов. Условия сделки не разглашаются. Однако Spotify получил как команду WhoSampled, так и всю ее базу данных. А она у WhoSampled насчитывает более 1,2 млн песен и 622 тыс. сэмплов, а также каверы, ремиксы и информацию об исполнителях.

Фото: Android Authority / Spotify

Первые следы SongDNA были обнаружены еще в октябре 2025 года — реверс-инженер Джейн Манчун Вонг нашла ссылку на функцию в коде приложения и опубликовала скриншоты того, как она должна была бы выглядеть. В следующем месяце Spotify официально подтвердил планы по запуску SongDNA в начале 2026 года.

Неофициально функция начала появляться на устройствах еще в прошлом месяце. Таким образом, от первого обнаружения в коде до публичного бета-запуска прошло около пяти месяцев. SongDNA может составить серьезную конкуренцию сервису TIDAL с его интерактивными кредитами, который также позволяет исследовать музыку через авторов песен.

Спецпроекты
Швидкість на максимум: серія POCO X8 Pro в Алло
5G та революція в iGaming: що потрібно знати про це вже зараз. Колонка COO SharksCode

SongDNA is a cool feature
byu/AnswerLoose1917 intruespotify

Чтобы получить ранний доступ к функции через Spotify for Artists Preview, необходимо иметь права администратор или редактора в Spotify for Artists, не менее 10 активных слушателей в месяц, а также версию мобильного приложения 9.1.28 или выше.

Исполнители с более чем 5 000 активных слушателей в месяц могут добавлять новых участников в SongDNA или удалять тех, что были добавлены ранее — изменения в Spotify for Artists отображаются в приложении в течение 48 часов. В то же время существуют ограничения: нельзя скрыть главного исполнителя, фичеринг или ремикс-автора. Кроме того, если человек ранее не был указан в кредитах на Spotify, добавить его как нового участника невозможно.

Spotify додав «Ексклюзивний режим» для аудіофілів на ПК з Windows


Источник: Android Authority

Популярные новости

arrow left
arrow right
Установить APK на Android станет сложнее: Google усиливает защиту
Коварный баг Google Pixel: вас слышат на другой стороне, когда абонент пропустил или сбросил вызов
Spotify добавил "Эксклюзивный режим" для аудиофилов на ПК с Windows
Новое Android-приложение оповещает, когда кто-то поблизости носит smart-очки
Ledger обнаружила уязвимость в Android, которая позволяет похитить seed-фразу криптокошелька за секунды
Spotify запустил групповые чаты на 10 человек
Первые видео десктопной Android заметно отличаются от предыдущих кадров
YouTube Music добавил ИИ-генератор плейлистов: как включить на Android и iOS
Обновление Apple iOS 27 "Rave" очистит код и улучшит автономность
Аудиофилы провалили "слепой" тест на чистоту звука: его подавали через кабель, землю и банан
В Chrome для Android появилась функция закрепления вкладок, как на ПК
Будильники на iPhone самостоятельно переходят в режим "без звука": как исправить?
Apple представила фоновые улучшения безопасности для iPhone, iPad и Mac
Smart Reorder от Spotify превращает плейлисты в DJ-сеты
Google закрывает приложение "Погода" на Android: прогноз теперь открывается через Поиск с ИИ
Google раскрыла дату смерти Chrome OS и близкий релиз "Android для ПК"
Gothic отпраздновала 25 лет: теперь она появится на iPhone и iPad
Telegram разрешил добавлять сторис украинцам без Premium-аккаунтов
Android теперь может сохранять "следы" взлома смартфона
Три феноменальные AAA-игры для консолей и ПК, в которые также можно сыграть на Android
На Android запустят автоматический бэкап файлов на Google Диск
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить