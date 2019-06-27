YouTube Music теперь может автоматически загружать до 500 композиций на основе интересов пользователя для офлайн прослушивания





Сервис YouTube Music расширяет возможности своей функции Offline Mixtape. Обновлённая и расширенная версия этой функции теперь называется «Умные загрузки». При её активации приложение начнёт автоматически загружать до 500 музыкальных композиций, которые затем пользователь сможет прослушать в любом месте даже без интернет-соединения.

В перечень «Умных загрузок» включаются результат работы Offline Mixtape (список воспроизведения из 100 композиций, основанный на истории прослушивания конкретного пользователя), композиции из списка воспроизведения Liked Songs и других любимых списков воспроизведения и альбомов. Пользователь может установить ограничение на количество скачиваемых композиций, а процесс сам загрузки происходит только ночью и когда смартфон подключен к сети Wi-Fi.

Новая функция в YouTube Music может быть полезной для тех пользователей, которые часто перемещаются по территориям с плохим уровнем интернет-покрытия. В таком случае они смогут автоматически загружать большое количество музыки, не тратя на это своё время. При этом, с большой долей вероятности, эта музыка им будет нравиться.

Источник: The Verge