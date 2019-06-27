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YouTube Music теперь может автоматически загружать до 500 композиций на основе интересов пользователя для офлайн прослушивания

YouTube Music теперь может автоматически загружать до 500 композиций на основе интересов пользователя для офлайн прослушивания

YouTube Music теперь может автоматически загружать до 500 композиций на основе интересов пользователя для офлайн прослушивания


Сервис YouTube Music расширяет возможности своей функции Offline Mixtape. Обновлённая и расширенная версия этой функции теперь называется «Умные загрузки». При её активации приложение начнёт автоматически загружать до 500 музыкальных композиций, которые затем пользователь сможет прослушать в любом месте даже без интернет-соединения.

В перечень «Умных загрузок» включаются результат работы Offline Mixtape (список воспроизведения из 100 композиций, основанный на истории прослушивания конкретного пользователя), композиции из списка воспроизведения Liked Songs и других любимых списков воспроизведения и альбомов. Пользователь может установить ограничение на количество скачиваемых композиций, а процесс сам загрузки происходит только ночью и когда смартфон подключен к сети Wi-Fi.

Новая функция в YouTube Music может быть полезной для тех пользователей, которые часто перемещаются по территориям с плохим уровнем интернет-покрытия. В таком случае они смогут автоматически загружать большое количество музыки, не тратя на это своё время. При этом, с большой долей вероятности, эта музыка им будет нравиться.

Источник: The Verge

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