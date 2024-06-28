Исследователи создали механический компьютер Kirigami ─ он работает без электроэнергии

Исследователи Университета штата Северная Каролина разработали компьютер, который использует искусство киригами, то есть искусство оригами, совмещенное с вырезанием, для создания и управления 3D-формами. Таким образом, это полностью механический компьютер, для работы которого не нужна электроэнергия.

Компьютер Kirigami состоит из 64 соединенных между собой кубиков, которые имеют всего 1 см в ширину и высоту. Кубы расположены так, что их геометрия представляет данные. Манипулирование (или редактирование) данных осуществляется путем толкания кубов вверх или вниз, что изменяет геометрию соединенных кубов. 64-кубовый компьютер можно использовать отдельно или подключить к дополнительным 64-кубовым компьютерам Kirigami для повышения сложности и увеличения емкости системы хранения данных.

Каждый кубик в компьютере соединяется с другим тонкими полосками эластичной ленты. Когда пользователи переходят к редактированию данных, им приходится тянуть за края самой структуры куба, что натягивает эластичную ленту и заставляет их менять положение каждого куба (вверх или вниз). Отпускание структуры блокирует кубы на месте — почти как сохранение документа Word или блокировка файла в статусе «только для чтения».

По словам Цзе Инь, доцента Университета, целью компьютера Kirigami является разработка стабильной механической системы для хранения данных. Основным направлением компьютера является двоичные вычислительные функции. Однако в будущем есть потенциал для более сложных вычислений, с возможностью развития компьютера Kirigami в компьютер с пятью состояниями, который может представлять состояния 0, 1, 2, 3 или 4 (а не только двоичные состояния).

Сложность компьютера Kirigami практически бесконечна. Цзе Инь рассказывает об идее использования таких компьютеров для выполнения различных функций, которые не связаны друг с другом, таких как шифрование данных и тактильная связь. Цзе Инь говорит, что простая метаструктура Kirigami только с девятью функциональными единицами имеет более 362 000 возможных конфигураций. Используя все 64 куба компьютера, количество возможных конфигураций можно увеличить в геометрической прогрессии.

Исследователи утверждают, что компьютер Kirigami защищен от уязвимостей, которым подвержены электронные компьютеры, таких как электромагнитный импульс и удаленный взлом. Он также не потребляет электроэнергию, по крайней мере в его нынешнем виде. Однако, как это будет происходить при интеграции в устройство, еще предстоит увидеть. Если компьютер Kirigami завершит исследовательскую фазу, он может быть использован для замены современных электронных компьютеров для определенных задач, таких как хранение данных в качестве резервной машины для правительств, банков и компаний для борьбы с компьютерными вирусами, кражами и другими уязвимостями системы безопасности.

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Источник: tomshardware

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